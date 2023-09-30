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Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Бавария
РБ Лейпциг - Бавария: обзор матча 30 сентября 2023
РБ Лейпциг
30.09.2023, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Бавария
20'
Л. Опенда
26'
К. Люкеба
57'
Г. Кейн (П)
70'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Бавария
87'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Д. Мусиала
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Б. Хенрикс
87'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Л. Опенда
86'
81'
Желтая карточка
М. Тель
72'
Желтая карточка
Д. Мусиала
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Э. Форсберг
72'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Ю. Поульсен
72'
70'
ГОЛ! 2:2!
Л. Сане
Пас отдал
Д. Мусиала
Желтая карточка
К. Люкеба
65'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
К. Кампль
64'
57'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Кейн
Желтая карточка
М. Симакан
53'
51'
Желтая карточка
Д. Упамекано
46'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Л. Горецка
46'
Замена
М. Тель
️️️️
К. Коман
44'
Желтая карточка
С. Ульрайх
37'
Желтая карточка
Г. Кейн
ГОЛ! 2:0!
К. Люкеба
Пас отдал
Л. Опенда
26'
ГОЛ! 1:0!
Л. Опенда
Пас отдал
К. Шлагер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
4-2-2-2
28
Бласвих
22
Раум
23
Люкеба
3
Симакан
23
Хенрикс
44
Кампль
21
Шлагер
10
Форсберг
7
Симонс
15
Поульсен
17
Опенда
3-1-2-3-1
26
Ульрайх
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
19
Дэвис
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
23
Хенрикс
16
Клостерманн
16
Клостерманн
23
Хенрикс
44
Кампль
13
Зайвальд
13
Зайвальд
44
Кампль
17
Опенда
14
Карвалью
14
Карвалью
17
Опенда
10
Форсберг
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
10
Форсберг
15
Поульсен
30
Шешко
30
Шешко
15
Поульсен
27
Горецка
22
Геррейру
22
Геррейру
27
Горецка
10
Мусиала
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Мусиала
21
Коман
11
Тель
11
Тель
21
Коман
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бавария
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча РБ Лейпциг - Бавария
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
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