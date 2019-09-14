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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Бавария
РБ Лейпциг - Бавария: обзор матча 14 сентября 2019
РБ Лейпциг
14.09.2019, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
45+3'
Э. Форсберг (П)
3'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Бавария
Желтая карточка
М. Забитцер
90'
+2
88'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Т. Алькантара
Замена
М. Кунья
️️️️
Ю. Поульсен
81'
Желтая карточка
К. Лаймер
80'
Желтая карточка
К. Нкунку
78'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Э. Форсберг
69'
63'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Т. Мюллер
62'
Замена
А. Дэвис
️️️️
С. Гнабри
57'
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
Д. Демме
️️️️
Л. Клостерманн
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Форсберг
45'
+3
26'
Желтая карточка
Р. Левандовски
Желтая карточка
М. Хальстенберг
26'
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
3-2-2-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
4
Орбан
16
Конате
23
Хальстенберг
20
Мукиэле
20
Забитцер
27
Лаймер
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
17
Боатенг
25
Зюле
21
Эрнандес
6
Киммих
6
Алькантара
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
10
Форсберг
28
Нкунку
28
Нкунку
10
Форсберг
16
Клостерманн
6
Демме
6
Демме
16
Клостерманн
15
Поульсен
10
Кунья
10
Кунья
15
Поульсен
6
Алькантара
11
Коутиньо
11
Коутиньо
6
Алькантара
7
Гнабри
19
Дэвис
19
Дэвис
7
Гнабри
13
Мюллер
8
Толиссо
8
Толиссо
13
Мюллер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бавария
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
5
Иван Перишич
ЛВ
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
5
Иван Перишич
ЛВ
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча РБ Лейпциг - Бавария
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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