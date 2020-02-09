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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - РБ Лейпциг
Бавария - РБ Лейпциг: обзор матча 09 февраля 2020
Бавария
09.02.2020, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - РБ Лейпциг
90'
+3
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Т. Вернер
Желтая карточка
Б. Павар
90'
+2
Замена
К. Коман
️️️️
Л. Горецка
85'
82'
Замена
А. Лукман
️️️️
К. Нкунку
69'
Замена
П. Шик
️️️️
Д. Ольмо
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Д. Боатенг
67'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
С. Гнабри
60'
Желтая карточка
Й. Киммих
57'
50'
Желтая карточка
Д. Упамекано
36'
Желтая карточка
К. Лаймер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ПЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
19
Дэвис
17
Боатенг
5
Алаба
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
6
Алькантара
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-2-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
17
Анхелиньо
2
Упамекано
23
Хальстенберг
10
Адамс
27
Лаймер
20
Забитцер
20
Ольмо
11
Вернер
28
Нкунку
7
Гнабри
11
Коутиньо
11
Коутиньо
7
Гнабри
17
Боатенг
21
Эрнандес
21
Эрнандес
17
Боатенг
27
Горецка
21
Коман
21
Коман
27
Горецка
28
Нкунку
11
Лукман
11
Лукман
28
Нкунку
11
Вернер
15
Поульсен
15
Поульсен
11
Вернер
20
Ольмо
14
Шик
14
Шик
20
Ольмо
Остались в запасе
Бавария
РБ Лейпциг
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Бавария - РБ Лейпциг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Альянц Арена
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