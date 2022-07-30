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Расписание матчей
Суперкубок Германии
РБ Лейпциг - Бавария
РБ Лейпциг - Бавария: обзор матча 30 июля 2022
РБ Лейпциг
30.07.2022, суббота, 21:30
Суперкубок Германии, Финал
3 : 5
Завершен
Бавария
60'
М. Хальстенберг
77'
К. Нкунку (П)
89'
Д. Ольмо
14'
Д. Мусиала
31'
С. Мане
45'
Б. Павар
66'
С. Гнабри
90+8'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Бавария
90'
+8
ГОЛ! 3:5!
Л. Сане
90'
+7
Желтая карточка
М. Нойер
Желтая карточка
Л. Клостерманн
90'
+2
Замена
А. Айдара
️️️️
Д. Собослаи
90'
+1
ГОЛ! 3:4!
Д. Ольмо
89'
87'
Желтая карточка
Л. Сане
Замена
У. Новоа
️️️️
М. Симакан
79'
78'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
Б. Павар
78'
Замена
М. де Лигт
️️️️
Д. Упамекано
78'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Гнабри
ГОЛ с пенальти! 2:4!
К. Нкунку
77'
76'
Желтая карточка
Б. Павар
74'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
68'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Т. Мюллер
66'
ГОЛ! 1:4!
С. Гнабри
64'
Желтая карточка
Й. Киммих
61'
Замена
К. Коман
️️️️
Д. Мусиала
ГОЛ! 1:3!
М. Хальстенберг
60'
Замена
А. Силва
️️️️
Э. Форсберг
52'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
К. Кампль
52'
45'
ГОЛ! 0:3!
Б. Павар
Пас отдал
Д. Мусиала
Желтая карточка
М. Симакан
36'
31'
ГОЛ! 0:2!
С. Мане
Пас отдал
С. Гнабри
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мусиала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Гулачи
16
Клостерманн
3
Симакан
4
Орбан
23
Хальстенберг
39
Хенрикс
27
Лаймер
44
Кампль
10
Форсберг
8
Собослаи
28
Нкунку
4-1-1-3-1
1
Нойер
28
Павар
21
Эрнандес
2
Упамекано
19
Дэвис
6
Киммих
20
Забитцер
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мане
13
Мюллер
3
Симакан
12
Новоа
12
Новоа
3
Симакан
8
Собослаи
21
Айдара
21
Айдара
8
Собослаи
44
Кампль
20
Ольмо
20
Ольмо
44
Кампль
10
Форсберг
19
Силва
19
Силва
10
Форсберг
2
Упамекано
4
де Лигт
4
де Лигт
2
Упамекано
28
Павар
3
Мазрауи
3
Мазрауи
28
Павар
13
Мюллер
8
Гравенберх
8
Гравенберх
13
Мюллер
10
Мусиала
21
Коман
21
Коман
10
Мусиала
7
Гнабри
10
Сане
10
Сане
7
Гнабри
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бавария
28
Янис Бласвих
ВР
21
Ксавер Шлагер
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
21
Ксавер Шлагер
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча РБ Лейпциг - Бавария
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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