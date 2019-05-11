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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Бавария
РБ Лейпциг - Бавария: обзор матча 11 мая 2019
РБ Лейпциг
11.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Бавария
75'
Желтая карточка
К. Коман
60'
Желтая карточка
Л. Горецка
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Бавария
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
4-3-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Конате
16
Клостерманн
4
Орбан
6
Демме
20
Забитцер
27
Лаймер
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
3-1-2-2-2
26
Ульрайх
15
Хуммельс
25
Зюле
5
Алаба
6
Киммих
27
Горецка
6
Алькантара
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бавария
77
Брума
ЛВ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Остались в запасе
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча РБ Лейпциг - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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