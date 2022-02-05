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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - РБ Лейпциг
Бавария - РБ Лейпциг: обзор матча 05 февраля 2022
Бавария
05.02.2022, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
3 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
12'
Т. Мюллер
44'
Р. Левандовски
58'
Й. Гвардиол (АГ)
27'
А. Силва
53'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - РБ Лейпциг
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
К. Коман
85'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Т. Мюллер
84'
80'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Силва
74'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
Замена
Д. Упамекано
️️️️
Л. Эрнандес
73'
72'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Н. Мукиэле
63'
Желтая карточка
К. Нкунку
Замена
Д. Мусиала
️️️️
К. Толиссо
63'
61'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Лаймер
61'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Ольмо
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Й. Гвардиол
58'
53'
ГОЛ! 2:2!
К. Нкунку
Пас отдал
К. Лаймер
46'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
К. Кампль
45'
+1
Желтая карточка
К. Лаймер
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Коман
44'
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Силва
Пас отдал
К. Лаймер
Желтая карточка
Л. Эрнандес
22'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Малик Тилльман
АП
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Нойер
21
Эрнандес
25
Зюле
28
Павар
6
Киммих
8
Толиссо
21
Коман
7
Гнабри
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-2-1-2
25
Гулачи
24
Гвардиол
16
Клостерманн
4
Орбан
20
Мукиэле
17
Анхелиньо
27
Лаймер
44
Кампль
20
Ольмо
19
Силва
28
Нкунку
21
Коман
23
Ньянзу
23
Ньянзу
21
Коман
21
Эрнандес
2
Упамекано
2
Упамекано
21
Эрнандес
13
Мюллер
20
Забитцер
20
Забитцер
13
Мюллер
8
Толиссо
10
Мусиала
10
Мусиала
8
Толиссо
44
Кампль
8
Собослаи
8
Собослаи
44
Кампль
20
Мукиэле
39
Хенрикс
39
Хенрикс
20
Мукиэле
27
Лаймер
21
Айдара
21
Айдара
27
Лаймер
20
Ольмо
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Ольмо
19
Силва
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Силва
Остались в запасе
Бавария
РБ Лейпциг
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Марк Рока
ОП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Марк Рока
ОП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Бавария - РБ Лейпциг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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