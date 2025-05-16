Финал Кубка Англии обещает стать зрелищной и напряжeнной дуэлью. На Уэмбли 17 мая встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Обе команды подходят к решающему матчу в отличной форме и демонстрируют стабильную игру в кубковом турнире.

«Кристал Пэлас»

Под руководством нового тренера «Кристал Пэлас» удивляет футбольную Англию. Команда выиграла 5 последних матчей в Кубке, забив за этот отрезок 8 голов и пропустив лишь 3. Особенно впечатляющей стала победа над «Астон Виллой» в полуфинале (3:0). Коллектив качественно комбинирует в центре поля и грамотно использует фланги, делая акцент на скорости и вертикальной игре.

В последних пяти матчах «Пэлас» стабильно забивает (в среднем 1.6 гола за игру) и демонстрирует надежную оборону – всего 0.6 пропущенного мяча в среднем за матч. Этот баланс между атакой и защитой делает команду опасной даже против топ-клубов.

«Манчестер Сити»

«Горожане» продолжают доминировать в английском футболе и снова оказались в финале. В пяти последних кубковых играх «Сити» выиграл все матчи с общим счeтом 7:1. Подопечные Гвардиолы играют прагматично, действуя строго и уверенно в обороне, где пропустили всего один гол за 5 матчей.

Средняя результативность команды чуть ниже обычной – 1.4 гола за игру в последних пяти матчах, но при этом «Сити» остаeтся крайне надeжным в защите. Команда не пропускает в трeх матчах подряд, а последние победы в Премьер-лиге подтверждают уверенность и форму перед решающей встречей.

Факты о командах:

«Кристал Пэлас»

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем 1.6 гола за матч в атаке

В среднем 0.6 пропущенных за игру

Забивает в 4 последних матчах

«Манчестер Сити»

Не проигрывает в 10 последних матчах

В среднем 1.4 гола за матч

Пропускает в среднем 0.2 гола за игру

Не пропускает в 3 последних матчах

Личные встречи 11% (3) 18% (5) 71% (20) 22 Забитых мячей 69 0.79 В среднем за матч 2.46 3:2 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 32 тур Манчестер Сити 5 : 2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 15 тур Кристал Пэлас 2 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 32 тур Кристал Пэлас 2 : 4 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 17 тур Манчестер Сити 2 : 2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 27 тур Кристал Пэлас 0 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 4 тур Манчестер Сити 4 : 2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 29 тур Кристал Пэлас 0 : 0 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 10 тур Манчестер Сити 0 : 2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 34 тур Кристал Пэлас 0 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 19 тур Манчестер Сити 4 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 23 тур Манчестер Сити 2 : 2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 9 тур Кристал Пэлас 0 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 34 тур Кристал Пэлас 1 : 3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 18 тур Манчестер Сити 2 : 3 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 21 тур Кристал Пэлас 0 : 0 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 6 тур Манчестер Сити 5 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 36 тур Манчестер Сити 5 : 0 Кристал Пэлас Англия. Кубок, 1/16 финала Кристал Пэлас 0 : 3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 12 тур Кристал Пэлас 1 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 22 тур Манчестер Сити 4 : 0 Кристал Пэлас Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала Манчестер Сити 5 : 1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 5 тур Кристал Пэлас 0 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 31 тур Кристал Пэлас 2 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 17 тур Манчестер Сити 3 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-Лига, 36 тур Кристал Пэлас 0 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 19 тур Манчестер Сити 1 : 0 Кристал Пэлас Кубок Английской лиги, Кристал Пэлас 0 : 2 Манчестер Сити Кубок Английской лиги, Кристал Пэлас 0 : 2 Манчестер Сити

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»

Несмотря на статус аутсайдера, «Кристал Пэлас» способен дать бой фавориту. Однако класс «Манчестер Сити» и его умение играть на результат в ключевых матчах делает их основным претендентом на победу. При этом «Пэлас» вполне может отличиться, учитывая недавнюю серию с голами против «Сити» и общую боевую форму.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Манчестер Сити».

Рекомендованные ставки: