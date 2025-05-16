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Прогноз на точный счёт матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: Кубок Англии, 17 мая 2025

16 мая 2025 13:25
Кристал Пэлас - Манчестер Сити
17 мая 2025, суббота 18:30 | Англия. Кубок, Финал
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7.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Манчестер Сити»
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Финал Кубка Англии обещает стать зрелищной и напряжeнной дуэлью. На Уэмбли 17 мая встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Обе команды подходят к решающему матчу в отличной форме и демонстрируют стабильную игру в кубковом турнире.

«Кристал Пэлас»

Под руководством нового тренера «Кристал Пэлас» удивляет футбольную Англию. Команда выиграла 5 последних матчей в Кубке, забив за этот отрезок 8 голов и пропустив лишь 3. Особенно впечатляющей стала победа над «Астон Виллой» в полуфинале (3:0). Коллектив качественно комбинирует в центре поля и грамотно использует фланги, делая акцент на скорости и вертикальной игре.

В последних пяти матчах «Пэлас» стабильно забивает (в среднем 1.6 гола за игру) и демонстрирует надежную оборону – всего 0.6 пропущенного мяча в среднем за матч. Этот баланс между атакой и защитой делает команду опасной даже против топ-клубов.

«Манчестер Сити»

«Горожане» продолжают доминировать в английском футболе и снова оказались в финале. В пяти последних кубковых играх «Сити» выиграл все матчи с общим счeтом 7:1. Подопечные Гвардиолы играют прагматично, действуя строго и уверенно в обороне, где пропустили всего один гол за 5 матчей.

Средняя результативность команды чуть ниже обычной – 1.4 гола за игру в последних пяти матчах, но при этом «Сити» остаeтся крайне надeжным в защите. Команда не пропускает в трeх матчах подряд, а последние победы в Премьер-лиге подтверждают уверенность и форму перед решающей встречей.

Факты о командах:

«Кристал Пэлас»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем 1.6 гола за матч в атаке
  • В среднем 0.6 пропущенных за игру
  • Забивает в 4 последних матчах

«Манчестер Сити»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • В среднем 1.4 гола за матч
  • Пропускает в среднем 0.2 гола за игру
  • Не пропускает в 3 последних матчах

Личные встречи
11% (3)
18% (5)
71% (20)
22
Забитых мячей
69
0.79
В среднем за матч
2.46
3:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Сити
5 : 2
12.04.2025
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Кристал Пэлас
2 : 2
07.12.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Кристал Пэлас
2 : 4
06.04.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Сити
2 : 2
16.12.2023
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
11.03.2023
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Манчестер Сити
4 : 2
27.08.2022
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
14.03.2022
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Сити
0 : 2
30.10.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
01.05.2021
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
4 : 0
17.01.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Сити
2 : 2
18.01.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
19.10.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
14.04.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
2 : 3
22.12.2018
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
31.12.2017
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Сити
5 : 0
23.09.2017
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Сити
5 : 0
06.05.2017
Кристал Пэлас
Англия. Кубок, 1/16 финала
Кристал Пэлас
0 : 3
28.01.2017
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
19.11.2016
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Сити
4 : 0
16.01.2016
Кристал Пэлас
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
5 : 1
28.10.2015
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
12.09.2015
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
06.04.2015
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Сити
3 : 0
20.12.2014
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
27.04.2014
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Манчестер Сити
1 : 0
28.12.2013
Кристал Пэлас
Кубок Английской лиги,
Кристал Пэлас
0 : 2
27.08.2009
Манчестер Сити
Кубок Английской лиги,
Кристал Пэлас
0 : 2
27.08.2009
Манчестер Сити
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Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»

Несмотря на статус аутсайдера, «Кристал Пэлас» способен дать бой фавориту. Однако класс «Манчестер Сити» и его умение играть на результат в ключевых матчах делает их основным претендентом на победу. При этом «Пэлас» вполне может отличиться, учитывая недавнюю серию с голами против «Сити» и общую боевую форму.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Манчестер Сити».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Манчестер Сити» – коэффициент 7.50
  • Победа «Манчестер Сити» и обе забьют – коэффициент 3.20
  • Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 1.5 – коэффициент 1.80

7.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Манчестер Сити»
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Автор: Миронов Николай
Англия. Кубок Манчестер Сити Кристал Пэлас
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