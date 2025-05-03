4 мая на «RCDE Стэдиум» состоится матч 34-го тура Ла Лиги, в котором «Эспаньол» примет «Бетис». Обе команды подходят к игре в хорошем тонусе, но с разными задачами: хозяева борются за место в середине таблицы, а гости стремятся закрепиться в еврокубковой зоне. В преддверии встречи стоит ожидать упорной борьбы с обилием атакующих действий с обеих сторон.

«Эспаньол»

«Эспаньол» занимает 13-е место, имея в активе 39 очков после 33 туров. Команда показывает неплохую стабильность в атаке, забив в 14 из 16 последних матчей. В последних 5 играх клуб забил 8 голов, в среднем 1.60 за матч. В защите коллектив действует достаточно надежно: всего 2 пропущенных мяча за 5 последних туров, что даeт средний показатель 0.40 пропущенного за игру. Лидером нападения остаeтся Хави Пуадо, оформивший 11 голов в 30 матчах сезона. На своeм поле «Эспаньол» играет уверенно, но иногда испытывает трудности с реализацией моментов.

«Бетис»

«Бетис» располагается на 6-й строчке с 54 очками, демонстрируя яркий атакующий футбол. В последних 5 матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру), продолжая забивать в 14 матчах подряд. При этом оборона «Бетиса» нестабильна: в 5 последних встречах команда пропустила 6 голов, а в 6 последних матчах Ла Лиги пропускала хотя бы раз. Лидером атак остаeтся Иско, забивший 11 голов в 26 играх. В последней игре «Бетис» разгромил «Вальядолид» со счeтом 5:1, что подтверждает атакующую мощь команды перед визитом в Барселону.

Факты о командах

«Эспаньол»

Забивает в 14 из 16 последних матчей

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру за последние 5 игр

«Бетис»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 14 последних матчах

Пропускает в 5 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру за последние 5 игр

Личные встречи 29% (8) 29% (8) 43% (12) 28 Забитых мячей 40 1 В среднем за матч 1.43 3:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 1:4 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 34 тур Эспаньол 1 : 2 Бетис Испания. Примера, 8 тур Бетис 1 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 29 тур Бетис 3 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 18 тур Эспаньол 1 : 0 Бетис Испания. Примера, 22 тур Эспаньол 1 : 4 Бетис Испания. Примера, 5 тур Бетис 2 : 2 Эспаньол Испания. Примера, 31 тур Бетис 1 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 17 тур Эспаньол 2 : 2 Бетис Испания. Примера, 35 тур Бетис 1 : 1 Эспаньол Испания. Кубок, 1/4 финала Бетис 3 : 1 Эспаньол Испания. Кубок, 1/4 финала Эспаньол 1 : 1 Бетис Испания. Примера, 16 тур Эспаньол 1 : 3 Бетис Испания. Примера, 29 тур Бетис 3 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 10 тур Эспаньол 1 : 0 Бетис Испания. Примера, 29 тур Эспаньол 2 : 1 Бетис Испания. Примера, 10 тур Бетис 0 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 27 тур Эспаньол 0 : 3 Бетис Испания. Примера, 8 тур Бетис 1 : 3 Эспаньол Испания. Примера, 22 тур Бетис 2 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 3 тур Эспаньол 0 : 0 Бетис Испания. Примера, 24 тур Эспаньол 1 : 0 Бетис Испания. Примера, 5 тур Бетис 1 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 29 тур Бетис 1 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 10 тур Эспаньол 1 : 0 Бетис Испания. Примера, 33 тур Эспаньол 2 : 0 Бетис Испания. Примера, 14 тур Бетис 1 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 21 тур Эспаньол 1 : 2 Бетис Испания. Примера, 2 тур Бетис 2 : 2 Эспаньол

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Бетис»

Обе команды подходят к матчу с сильными атакующими показателями, но «Бетис» выглядит более результативным и мотивированным, учитывая борьбу за место в еврокубках. «Эспаньол» может воспользоваться поддержкой домашних трибун, чтобы оказать достойное сопротивление, но класс и форма гостей внушают доверие. Можно ожидать равного и открытого матча, в котором шансы будут у обеих сторон. Вероятным сценарием видится победа «Бетиса» с минимальным преимуществом, учитывая атакующую силу гостей и статистику их выступлений.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Бетис».

Рекомендованные ставки: