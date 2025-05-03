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Прогноз на точный счет матча «Эспаньол» – «Бетис»: Ла Лига, 4 мая 2025

03 мая 2025 9:46
Эспаньол - Бетис
04 мая 2025, воскресенье 19:30 | Испания. Примера, 34 тур
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7.2
Точный счет 1:2 в пользу «Бетис»
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4 мая на «RCDE Стэдиум» состоится матч 34-го тура Ла Лиги, в котором «Эспаньол» примет «Бетис». Обе команды подходят к игре в хорошем тонусе, но с разными задачами: хозяева борются за место в середине таблицы, а гости стремятся закрепиться в еврокубковой зоне. В преддверии встречи стоит ожидать упорной борьбы с обилием атакующих действий с обеих сторон.

«Эспаньол»

«Эспаньол» занимает 13-е место, имея в активе 39 очков после 33 туров. Команда показывает неплохую стабильность в атаке, забив в 14 из 16 последних матчей. В последних 5 играх клуб забил 8 голов, в среднем 1.60 за матч. В защите коллектив действует достаточно надежно: всего 2 пропущенных мяча за 5 последних туров, что даeт средний показатель 0.40 пропущенного за игру. Лидером нападения остаeтся Хави Пуадо, оформивший 11 голов в 30 матчах сезона. На своeм поле «Эспаньол» играет уверенно, но иногда испытывает трудности с реализацией моментов.

«Бетис»

«Бетис» располагается на 6-й строчке с 54 очками, демонстрируя яркий атакующий футбол. В последних 5 матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру), продолжая забивать в 14 матчах подряд. При этом оборона «Бетиса» нестабильна: в 5 последних встречах команда пропустила 6 голов, а в 6 последних матчах Ла Лиги пропускала хотя бы раз. Лидером атак остаeтся Иско, забивший 11 голов в 26 играх. В последней игре «Бетис» разгромил «Вальядолид» со счeтом 5:1, что подтверждает атакующую мощь команды перед визитом в Барселону.

Факты о командах

«Эспаньол»

  • Забивает в 14 из 16 последних матчей
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру за последние 5 игр

«Бетис»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 14 последних матчах
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру за последние 5 игр

Личные встречи
29% (8)
29% (8)
43% (12)
28
Забитых мячей
40
1
В среднем за матч
1.43
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
1 : 2
04.05.2025
Бетис
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
1 : 0
29.09.2024
Эспаньол
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3 : 1
15.04.2023
Эспаньол
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
1 : 0
21.01.2023
Бетис
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
1 : 4
21.01.2022
Бетис
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
2 : 2
19.09.2021
Эспаньол
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
1 : 0
25.06.2020
Эспаньол
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2 : 2
15.12.2019
Бетис
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
1 : 1
29.04.2019
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/4 финала
Бетис
3 : 1
30.01.2019
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/4 финала
Эспаньол
1 : 1
24.01.2019
Бетис
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
1 : 3
16.12.2018
Бетис
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3 : 0
17.03.2018
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1 : 0
30.10.2017
Бетис
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
2 : 1
31.03.2017
Бетис
Испания. Примера, 10 тур
Бетис
0 : 1
30.10.2016
Эспаньол
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
0 : 3
03.03.2016
Бетис
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
1 : 3
17.10.2015
Эспаньол
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2 : 0
02.02.2014
Эспаньол
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
0 : 0
01.09.2013
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
1 : 0
17.02.2013
Бетис
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
1 : 0
22.09.2012
Эспаньол
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
1 : 1
22.03.2012
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1 : 0
27.10.2011
Бетис
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
2 : 0
26.04.2009
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1 : 1
07.12.2008
Эспаньол
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
1 : 2
27.01.2008
Бетис
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
2 : 2
02.09.2007
Эспаньол
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Прогноз на матч «Эспаньол» – «Бетис»

Обе команды подходят к матчу с сильными атакующими показателями, но «Бетис» выглядит более результативным и мотивированным, учитывая борьбу за место в еврокубках. «Эспаньол» может воспользоваться поддержкой домашних трибун, чтобы оказать достойное сопротивление, но класс и форма гостей внушают доверие. Можно ожидать равного и открытого матча, в котором шансы будут у обеих сторон. Вероятным сценарием видится победа «Бетиса» с минимальным преимуществом, учитывая атакующую силу гостей и статистику их выступлений.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Бетис».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:2 в пользу «Бетис» – коэффициент 7.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Бетис» больше 1.5 – коэффициент 2.00

7.2
Точный счет 1:2 в пользу «Бетис»
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Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Бетис Эспаньол
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