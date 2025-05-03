4 мая на «RCDE Стэдиум» состоится матч 34-го тура Ла Лиги, в котором «Эспаньол» примет «Бетис». Обе команды подходят к игре в хорошем тонусе, но с разными задачами: хозяева борются за место в середине таблицы, а гости стремятся закрепиться в еврокубковой зоне. В преддверии встречи стоит ожидать упорной борьбы с обилием атакующих действий с обеих сторон.
«Эспаньол»
«Эспаньол» занимает 13-е место, имея в активе 39 очков после 33 туров. Команда показывает неплохую стабильность в атаке, забив в 14 из 16 последних матчей. В последних 5 играх клуб забил 8 голов, в среднем 1.60 за матч. В защите коллектив действует достаточно надежно: всего 2 пропущенных мяча за 5 последних туров, что даeт средний показатель 0.40 пропущенного за игру. Лидером нападения остаeтся Хави Пуадо, оформивший 11 голов в 30 матчах сезона. На своeм поле «Эспаньол» играет уверенно, но иногда испытывает трудности с реализацией моментов.
«Бетис»
«Бетис» располагается на 6-й строчке с 54 очками, демонстрируя яркий атакующий футбол. В последних 5 матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру), продолжая забивать в 14 матчах подряд. При этом оборона «Бетиса» нестабильна: в 5 последних встречах команда пропустила 6 голов, а в 6 последних матчах Ла Лиги пропускала хотя бы раз. Лидером атак остаeтся Иско, забивший 11 голов в 26 играх. В последней игре «Бетис» разгромил «Вальядолид» со счeтом 5:1, что подтверждает атакующую мощь команды перед визитом в Барселону.
Факты о командах
«Эспаньол»
- Забивает в 14 из 16 последних матчей
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола
- Пропускает в среднем 0.40 гола за игру за последние 5 игр
«Бетис»
- Побеждает в 3 последних матчах
- Забивает в 14 последних матчах
- Пропускает в 5 последних матчах
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру за последние 5 игр
Прогноз на матч «Эспаньол» – «Бетис»
Обе команды подходят к матчу с сильными атакующими показателями, но «Бетис» выглядит более результативным и мотивированным, учитывая борьбу за место в еврокубках. «Эспаньол» может воспользоваться поддержкой домашних трибун, чтобы оказать достойное сопротивление, но класс и форма гостей внушают доверие. Можно ожидать равного и открытого матча, в котором шансы будут у обеих сторон. Вероятным сценарием видится победа «Бетиса» с минимальным преимуществом, учитывая атакующую силу гостей и статистику их выступлений.
Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Бетис».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 1:2 в пользу «Бетис» – коэффициент 7.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Бетис» больше 1.5 – коэффициент 2.00