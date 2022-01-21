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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Бетис
Эспаньол - Бетис: обзор матча 21 января 2022
Эспаньол
21.01.2022, пятница, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 4
Завершен
Бетис
14'
Р. де Томас
31'
Б. Иглесиас (П)
36'
Г. Родригес
53'
Б. Иглесиас
76'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Бетис
84'
Замена
В. Камараса
️️️️
В. Карвалью
Замена
Т. Вилена
️️️️
Х. Пуадо
84'
84'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
С. Каналес
84'
Замена
В. Руис
️️️️
Г. Пеццелла
Вторая желтая
Р. де Томас
81'
79'
Желтая карточка
В. Карвалью
Желтая карточка
Р. де Томас
79'
76'
ГОЛ! 1:4!
В. Жозе
Пас отдал
Н. Фекир
74'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
Замена
К. Баре
️️️️
М. Морланес
69'
65'
Желтая карточка
Б. Иглесиас
Замена
А. Эмбарба
️️️️
А. Видаль
61'
Замена
Л. Морон
️️️️
О. Мелендо
61'
Желтая карточка
М. Морланес
60'
59'
Замена
К. Тельо
️️️️
Хуанми
53'
ГОЛ! 1:3!
Б. Иглесиас
Пас отдал
С. Каналес
Замена
Д. Лопес
️️️️
Ф. Калеро
46'
43'
Желтая карточка
Хуанми
36'
ГОЛ! 1:2!
Г. Родригес
Пас отдал
Н. Фекир
33'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Иглесиас
ГОЛ! 1:0!
Р. де Томас
Пас отдал
О. Хиль
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
22
Рубен Санчес
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Лопес
27
Хиль
21
Гомес
12
Калеро
17
Педроса
22
Видаль
10
Дардер
8
Морланес
7
Пуадо
21
Мелендо
9
де Томас
4-1-1-2-2
1
Браво
20
Сабали
2
Пеццелла
6
Гонсалес
11
Алекс Морено
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
10
Фекир
7
Иглесиас
7
Хуанми
12
Калеро
5
Лопес
5
Лопес
12
Калеро
7
Пуадо
52
Вилена
52
Вилена
7
Пуадо
8
Морланес
88
Баре
88
Баре
8
Морланес
22
Видаль
23
Эмбарба
23
Эмбарба
22
Видаль
21
Мелендо
80
Морон
80
Морон
21
Мелендо
2
Пеццелла
4
Руис
4
Руис
2
Пеццелла
10
Карвалью
6
Камараса
6
Камараса
10
Карвалью
20
Каналес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
20
Каналес
7
Хуанми
37
Тельо
37
Тельо
7
Хуанми
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
Остались в запасе
Эспаньол
Бетис
1
Жоан Гарсия
ВР
22
Рубен Санчес
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
22
Рубен Санчес
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Эспаньол - Бетис
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
Okko
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