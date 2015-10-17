Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эспаньол
Бетис - Эспаньол: обзор матча 17 октября 2015
Бетис
17.10.2015, суббота, 23:05
Испания. Примера, 8 тур
1 : 3
Завершен
Эспаньол
89'
В. Реннелла
4'
Э. Роко
51'
Ф. Кайседо
55'
В. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Эспаньол
ГОЛ! 1:3!
В. Реннелла
89'
86'
Замена
С. Севилья
️️️️
В. Санчес
81'
Замена
Х. Лопес
️️️️
М. Асенсио
71'
Замена
П. Монтанье
️️️️
Э. Перес
70'
Желтая карточка
В. Санчес
Замена
В. Реннелла
️️️️
Ф. Портильо
69'
61'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Ф. Портильо
58'
55'
ГОЛ! 0:3!
В. Санчес
Пас отдал
М. Асенсио
Желтая карточка
Д. Себальос
54'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Петрос
54'
51'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кайседо
Пас отдал
М. Асенсио
Замена
Д. Себальос
️️️️
А. Сехудо
46'
30'
Желтая карточка
А. Арбилья
20'
Желтая карточка
Э. Перес
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Роко
Пас отдал
М. Асенсио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Франсиско Варела
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
17
Хоакин
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Эспаньол
22
Франческо Барди
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
21
Хави Лопес
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Адан
16
Вестерманн
3
Варела
18
Гонсалес
12
Пиччини
6
Петрос
21
Н'Диайе
16
Сехудо
17
Хоакин
20
Портильо
24
Кастро
3-2-2-1-2
13
Лопес
3
Роко
27
Гонсалес
23
Арбилья
27
Альварес
29
Фуэнтес
87
Каньяс
4
Санчес
10
Асенсио
30
Перес
10
Кайседо
16
Сехудо
25
Себальос
25
Себальос
16
Сехудо
20
Портильо
8
Реннелла
8
Реннелла
20
Портильо
6
Петрос
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
6
Петрос
10
Асенсио
21
Лопес
21
Лопес
10
Асенсио
30
Перес
18
Монтанье
18
Монтанье
30
Перес
4
Санчес
8
Севилья
8
Севилья
4
Санчес
Остались в запасе
Бетис
Эспаньол
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
22
Франческо Барди
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Бетис - Эспаньол
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
Новости команд
Все
Бетис
Эспаньол
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+