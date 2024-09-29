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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эспаньол
Бетис - Эспаньол: обзор матча 29 сентября 2024
Бетис
29.09.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
85'
Д. Ло Чельсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Эспаньол
90'
+6
Желтая карточка
О. Эль-Хилали
Замена
А. Диао
️️️️
Э. Абде
88'
87'
Замена
А. Агуадо
️️️️
П. Лосано
87'
Замена
А. Велис
️️️️
К. Ромеро
ГОЛ! 1:0!
Д. Ло Чельсо
85'
82'
Желтая карточка
П. Лосано
Замена
Д. Кардозо
️️️️
С. Альтимира
79'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
М. Рока
78'
Желтая карточка
С. Альтимира
77'
74'
Желтая карточка
К. Ромеро
68'
Замена
А. Техеро
️️️️
Ж. Каррерас
68'
Замена
И. Кардона
️️️️
В. Чеддира
Желтая карточка
М. Рока
64'
Замена
П. Форнальс
️️️️
И. Лосада
61'
Замена
В. Роке
️️️️
С. Бакамбу
61'
55'
Замена
П. Милья
️️️️
Х. Пуадо
Пенальти не реализован!
Э. Абде
45'
26'
Желтая карточка
Ж. Каррерас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
(К)
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
14
Икер Лосада
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
21
Серхи Гомес
(К)
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Бетис
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
37
Наджи Унювар
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Силва
15
Родригес
3
Льоренте
4
Натан
2
Бельерин
21
Рока
5
Альтимира
10
Эз Абде
20
Ло Чельсо
94
Бакамбу
14
Лосада
3-2-2-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
3
Кумбула
21
Гомес
33
Крал
20
Ромеро
10
Лосано
20
Грагера
17
Каррерас
7
Пуадо
9
Чеддира
5
Альтимира
5
Кардозо
5
Кардозо
5
Альтимира
14
Лосада
8
Форнальс
8
Форнальс
14
Лосада
10
Эз Абде
11
Диао
11
Диао
10
Эз Абде
21
Рока
24
Руйбаль
24
Руйбаль
21
Рока
94
Бакамбу
9
Роке
9
Роке
94
Бакамбу
17
Каррерас
23
Техеро
23
Техеро
17
Каррерас
10
Лосано
18
Агуадо
18
Агуадо
10
Лосано
7
Пуадо
11
Милья
11
Милья
7
Пуадо
20
Ромеро
9
Велис
9
Велис
20
Ромеро
9
Чеддира
7
Кардона
7
Кардона
9
Чеддира
Остались в запасе
Бетис
Эспаньол
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
7
Хуанми
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Бетис - Эспаньол
2
4
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
14
20
Офсайды
0
1
Количество передач
461
408
Сейвы
1
10
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.28
0.49
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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