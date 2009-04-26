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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Бетис
Эспаньол - Бетис: обзор матча 26 апреля 2009
Эспаньол
26.04.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 0
Завершен
Бетис
4'
Л. Гарсия
83'
Роман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Бетис
Замена
Д. Одонкор
️️️️
М. Нельсон
Замена
Х. Чика
️️️️
С. Санчес
ГОЛ! 2:0!
Роман
Замена
Ф. Руфете
️️️️
И. Де Ла Пенья
Замена
Хуанде
️️️️
Арсу
Замена
Хуанма
️️️️
Капи
Замена
Роман
️️️️
Р. Тамудо
Желтая карточка
Арсу
Желтая карточка
И. Алонсо
ГОЛ! 1:0!
Л. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
21
Даниэль Гонсалез Харке
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
12
Нене
ЛП
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
24
Иван Алонсо
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Бетис
35
Рикарду
ВР
3
Фернандо Вега
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
6
Мелли
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
25
Арсу
ЦП
0
Капи
АП
8
Ашилль Эмана
АП
0
Эду
ЦФ
0
Рикардо Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Франциско Чапарро
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
15
Роман
ЦП
10
Коро
АП
7
Франсиско Руфете
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
5
Давид Ривас
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Хуанде
ПП
4-3-1-2
13
Камени
3
Гарсиа
21
Харке
20
Санчес
2
Пареха
12
Нене
16
Уртадо
0
Де Ла Пенья
10
Луис Гарсия
23
Тамудо
24
Алонсо
4-1-2-2
35
Рикарду
22
Нельсон
5
Хуанито
6
Мелли
3
Вега
25
Арсу
0
Капи
8
Эмана
0
Оливейра
0
Эду
20
Санчес
2
Чика
2
Чика
20
Санчес
23
Тамудо
15
Роман
15
Роман
23
Тамудо
0
Де Ла Пенья
7
Руфете
7
Руфете
0
Де Ла Пенья
22
Нельсон
37
Одонкор
37
Одонкор
22
Нельсон
25
Арсу
8
Хуанде
8
Хуанде
25
Арсу
0
Капи
22
Хуанма
22
Хуанма
0
Капи
Остались в запасе
Эспаньол
Бетис
1
Кристиан Альварес
ВР
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Коро
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
5
Давид Ривас
ЦЗ
13
Касто
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Франциско Чапарро
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Коро
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
5
Давид Ривас
ЦЗ
13
Касто
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Тинтин Маркес
Главный тренер
Франциско Чапарро
Статистика матча Эспаньол - Бетис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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