3 мая 2025 года в 19:30 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. Сражающийся за чемпионство «Краснодар» примет казанский «Рубин».

«Краснодар»

«Быки» снова приблизились к завоеванию золотых медалей. За четыре тура до финиша сезона команда Мурада Мусаева лидирует в таблице и опережает своего ближайшего преследователя («Зенит») на четыре очка. «Краснодар» рассчитывает впервые в своей истории стать чемпионом России и при благоприятном стечение обстоятельств может сделать этом не дожидаясь последнего тура.

Последние три игры:

Динамо Махачкала – Краснодар 2:3

Краснодар – Ахмат 3:1

Зенит – Краснодар 4:1

«Рубин»

Казанцы расположились на седьмой строчке в РПЛ и не претендуют на великие свершения. Более того, «Рубин» скорее всего и не поднимется выше. По большому счету, команда из Казани пребывает в «чемоданном настроении» и ждет отпуск.

Последние три игры:

Рубин – Факел 2:1

Динамо Москва – Рубин 3:1

Рубин – Локомотив 1:0

Личные встречи 69% (18) 15% (4) 15% (4) 36 Забитых мячей 18 1.38 В среднем за матч 0.69 3:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Премьер-лига, 27 тур Краснодар 2 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 15 тур Рубин 1 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 19 тур Краснодар 1 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 10 тур Рубин 0 : 2 Краснодар Россия. Премьер-лига, 24 тур Рубин 0 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 6 тур Краснодар 2 : 0 Рубин Россия. Премьер-лига, 27 тур Рубин 0 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 11 тур Краснодар 3 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 27 тур Рубин 1 : 0 Краснодар Россия. Премьер-лига, 5 тур Краснодар 1 : 0 Рубин Россия. Премьер-лига, 30 тур Краснодар 1 : 0 Рубин Россия. Премьер-лига, 1 тур Рубин 2 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 30 тур Краснодар 1 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 1 тур Рубин 1 : 2 Краснодар Россия. Премьер-лига, 23 тур Рубин 0 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 9 тур Краснодар 1 : 0 Рубин Россия. Премьер-лига, 27 тур Рубин 1 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 13 тур Краснодар 2 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 22 тур Рубин 1 : 2 Краснодар Россия. Премьер-лига, 13 тур Краснодар 2 : 0 Рубин Россия. Премьер-Лига, 16 тур Рубин 0 : 1 Краснодар Россия. Премьер-Лига, 11 тур Краснодар 1 : 0 Рубин Россия. Премьер-Лига, 30 тур Рубин 2 : 0 Краснодар Россия. Премьер-Лига, 1 тур Краснодар 2 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 23 тур Краснодар 3 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 8 тур Рубин 2 : 1 Краснодар

Прогноз на матч «Краснодар» – «Рубин»

«Краснодар» не горит желанием допускать осечку на ровном месте. «Быки» горят желанием брать максимум очков и должны добиваться своего в поединке с соперником, у которого по факту отсутствует турнирная мотивация.

Прогноз: победа «Краснодара» с форой -1, коэффициент – 1,81.