3 мая 2025 года в 19:30 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. Сражающийся за чемпионство «Краснодар» примет казанский «Рубин».
«Краснодар»
«Быки» снова приблизились к завоеванию золотых медалей. За четыре тура до финиша сезона команда Мурада Мусаева лидирует в таблице и опережает своего ближайшего преследователя («Зенит») на четыре очка. «Краснодар» рассчитывает впервые в своей истории стать чемпионом России и при благоприятном стечение обстоятельств может сделать этом не дожидаясь последнего тура.
Последние три игры:
- Динамо Махачкала – Краснодар 2:3
- Краснодар – Ахмат 3:1
- Зенит – Краснодар 4:1
«Рубин»
Казанцы расположились на седьмой строчке в РПЛ и не претендуют на великие свершения. Более того, «Рубин» скорее всего и не поднимется выше. По большому счету, команда из Казани пребывает в «чемоданном настроении» и ждет отпуск.
Последние три игры:
- Рубин – Факел 2:1
- Динамо Москва – Рубин 3:1
- Рубин – Локомотив 1:0
Прогноз на матч «Краснодар» – «Рубин»
«Краснодар» не горит желанием допускать осечку на ровном месте. «Быки» горят желанием брать максимум очков и должны добиваться своего в поединке с соперником, у которого по факту отсутствует турнирная мотивация.
Прогноз: победа «Краснодара» с форой -1, коэффициент – 1,81.