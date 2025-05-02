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«Краснодар» – «Рубин»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2025 с коэффициентом 1.81

02 мая 2025 13:43
Краснодар - Рубин
03 мая 2025, суббота 19:30 | Россия. Премьер-лига, 27 тур
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1.81
победа «Краснодара» с форой -1, коэффициент – 1.81
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3 мая 2025 года в 19:30 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. Сражающийся за чемпионство «Краснодар» примет казанский «Рубин».

«Краснодар»

«Быки» снова приблизились к завоеванию золотых медалей. За четыре тура до финиша сезона команда Мурада Мусаева лидирует в таблице и опережает своего ближайшего преследователя («Зенит») на четыре очка. «Краснодар» рассчитывает впервые в своей истории стать чемпионом России и при благоприятном стечение обстоятельств может сделать этом не дожидаясь последнего тура.

Последние три игры:

  • Динамо Махачкала – Краснодар 2:3
  • Краснодар – Ахмат 3:1
  • Зенит – Краснодар 4:1

«Рубин»

Казанцы расположились на седьмой строчке в РПЛ и не претендуют на великие свершения. Более того, «Рубин» скорее всего и не поднимется выше. По большому счету, команда из Казани пребывает в «чемоданном настроении» и ждет отпуск.

Последние три игры:

  • Рубин – Факел 2:1
  • Динамо Москва – Рубин 3:1
  • Рубин – Локомотив 1:0

Личные встречи
69% (18)
15% (4)
15% (4)
36
Забитых мячей
18
1.38
В среднем за матч
0.69
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Краснодар
2 : 1
03.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
1 : 1
10.11.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1 : 1
02.03.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
0 : 2
30.09.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
0 : 1
09.04.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
2 : 0
27.08.2021
Рубин
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
0 : 1
25.04.2021
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
3 : 1
17.10.2020
Рубин
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
1 : 0
09.07.2020
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Краснодар
1 : 0
10.08.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1 : 0
26.05.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
2 : 1
29.07.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1 : 1
13.05.2018
Рубин
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
1 : 2
16.07.2017
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
0 : 1
15.04.2017
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Краснодар
1 : 0
02.10.2016
Рубин
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
1 : 1
07.05.2016
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
2 : 1
25.10.2015
Рубин
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Рубин
1 : 2
07.04.2015
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
2 : 0
09.11.2014
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Рубин
0 : 1
10.11.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Краснодар
1 : 0
29.09.2013
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Рубин
2 : 0
26.05.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Краснодар
2 : 1
23.07.2012
Рубин
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
3 : 1
10.09.2011
Рубин
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
2 : 1
08.05.2011
Краснодар
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Прогноз на матч «Краснодар» – «Рубин»

«Краснодар» не горит желанием допускать осечку на ровном месте. «Быки» горят желанием брать максимум очков и должны добиваться своего в поединке с соперником, у которого по факту отсутствует турнирная мотивация.

Прогноз: победа «Краснодара» с форой -1, коэффициент – 1,81.

1.81
победа «Краснодара» с форой -1, коэффициент – 1.81
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Автор: Орлов Максим
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар
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