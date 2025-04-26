27 апреля 2025 года на стадионе «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале состоится матч 26-го тура Испанской Ла Лиги, в котором местная команда примет «Эспаньол». Вильярреал, несмотря на недавнее поражение, продолжает оставаться в числе сильнейших команд Ла Лиги, в то время как «Эспаньол» показывает уверенную игру в последних матчах.

«Вильярреал» набрал 52 очка после 32 туров и занимает 6-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.20 гола за матч, но и пропускает в среднем 1.40 гола. Лучший бомбардир команды – Айосе Перес, который забил 17 голов в 27 матчах. Вильярреал в последних играх сталкивается с некоторыми проблемами в обороне, пропуская 7 голов за последние 5 матчей, но атакующие действия команды продолжают оставаться на высоком уровне. Несмотря на последние неудачи, команда уверенно смотрится на своем стадионе.

Вильярреал не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей, что подтверждает их сильные выступления на родном поле.

«Эспаньол»

«Эспаньол» с 39 очками после 32 туров занимает 13-е место в Ла Лиге. Команда сейчас находится в хорошей форме, не проигрывая в последних 5 матчах. В последних 5 играх «Эспаньол» забивает в среднем 1.80 гола за матч, пропуская всего 0.40 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Хави Пуадо (11 голов в 29 матчах). Эспаньол демонстрирует стабильную игру как в атаке, так и в обороне, что дает им уверенность перед матчем с одним из сильнейших клубов Ла Лиги.

«Эспаньол» продолжает забивать в 14 последних матчах, и их игра в обороне, несмотря на пропущенные голы, остается достаточно надежной.

Факты о командах

«Вильярреал»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за матч, пропускает 1.40 гола.

Вильярреал не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей.

Лучший бомбардир – Айосе Перес (17 голов).

«Эспаньол»

В последних 5 играх забивает 1.80 гола за матч, пропускает 0.40 гола.

Не проигрывает в 5 последних матчах.

В последних 14 матчах забивает в каждом.

Лучший бомбардир – Хави Пуадо (11 голов).

Личные встречи 42% (13) 42% (13) 16% (5) 41 Забитых мячей 29 1.32 В среднем за матч 0.94 5:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 7 тур Эспаньол 1 : 2 Вильярреал Испания. Примера, 31 тур Вильярреал 4 : 2 Эспаньол Испания. Примера, 14 тур Эспаньол 0 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 26 тур Вильярреал 5 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 2 тур Эспаньол 0 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 20 тур Вильярреал 1 : 2 Эспаньол Испания. Примера, 9 тур Эспаньол 0 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 22 тур Вильярреал 2 : 2 Эспаньол Испания. Кубок, 1/8 финала Эспаньол 3 : 1 Вильярреал Испания. Кубок, 1/8 финала Вильярреал 2 : 2 Эспаньол Испания. Примера, 8 тур Эспаньол 3 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 24 тур Эспаньол 1 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 5 тур Вильярреал 0 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 26 тур Вильярреал 2 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 7 тур Эспаньол 0 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 21 тур Эспаньол 2 : 2 Вильярреал Испания. Примера, 2 тур Вильярреал 3 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 30 тур Вильярреал 0 : 3 Эспаньол Испания. Примера, 11 тур Эспаньол 1 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 25 тур Эспаньол 1 : 2 Вильярреал Испания. Примера, 6 тур Вильярреал 2 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 31 тур Вильярреал 0 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 12 тур Эспаньол 0 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 21 тур Эспаньол 0 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 2 тур Вильярреал 4 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 25 тур Эспаньол 0 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 6 тур Вильярреал 0 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 26 тур Вильярреал 1 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 7 тур Эспаньол 0 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 37 тур Вильярреал 2 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 18 тур Эспаньол 3 : 0 Вильярреал

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Эспаньол»

«Вильярреал» продолжает оставаться сильным соперником, особенно на своем стадионе. Команда демонстрирует хорошие атакующие действия, несмотря на проблемы в обороне. В свою очередь, «Эспаньол» не проигрывает в последних играх и может стать серьезным испытанием для хозяев. Несмотря на их успешную серию, их оборона не выглядит неуязвимой.

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