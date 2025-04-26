27 апреля 2025 года на стадионе «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале состоится матч 26-го тура Испанской Ла Лиги, в котором местная команда примет «Эспаньол». Вильярреал, несмотря на недавнее поражение, продолжает оставаться в числе сильнейших команд Ла Лиги, в то время как «Эспаньол» показывает уверенную игру в последних матчах.
«Вильярреал»
«Вильярреал» набрал 52 очка после 32 туров и занимает 6-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.20 гола за матч, но и пропускает в среднем 1.40 гола. Лучший бомбардир команды – Айосе Перес, который забил 17 голов в 27 матчах. Вильярреал в последних играх сталкивается с некоторыми проблемами в обороне, пропуская 7 голов за последние 5 матчей, но атакующие действия команды продолжают оставаться на высоком уровне. Несмотря на последние неудачи, команда уверенно смотрится на своем стадионе.
Вильярреал не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей, что подтверждает их сильные выступления на родном поле.
«Эспаньол»
«Эспаньол» с 39 очками после 32 туров занимает 13-е место в Ла Лиге. Команда сейчас находится в хорошей форме, не проигрывая в последних 5 матчах. В последних 5 играх «Эспаньол» забивает в среднем 1.80 гола за матч, пропуская всего 0.40 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Хави Пуадо (11 голов в 29 матчах). Эспаньол демонстрирует стабильную игру как в атаке, так и в обороне, что дает им уверенность перед матчем с одним из сильнейших клубов Ла Лиги.
«Эспаньол» продолжает забивать в 14 последних матчах, и их игра в обороне, несмотря на пропущенные голы, остается достаточно надежной.
Факты о командах
«Вильярреал»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за матч, пропускает 1.40 гола.
- Вильярреал не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей.
- Лучший бомбардир – Айосе Перес (17 голов).
«Эспаньол»
- В последних 5 играх забивает 1.80 гола за матч, пропускает 0.40 гола.
- Не проигрывает в 5 последних матчах.
- В последних 14 матчах забивает в каждом.
- Лучший бомбардир – Хави Пуадо (11 голов).
Прогноз на матч «Вильярреал» – «Эспаньол»
«Вильярреал» продолжает оставаться сильным соперником, особенно на своем стадионе. Команда демонстрирует хорошие атакующие действия, несмотря на проблемы в обороне. В свою очередь, «Эспаньол» не проигрывает в последних играх и может стать серьезным испытанием для хозяев. Несмотря на их успешную серию, их оборона не выглядит неуязвимой.
Рекомендации:
- Победа «Вильярреала» – коэффициент 1.45
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал «Вильярреала» больше 1.5 – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20