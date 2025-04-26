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«Вильярреал» – «Эспаньол»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.45

26 апреля 2025 8:00
Вильярреал - Эспаньол
27 апр. 2025, воскресенье 17:15 | Испания. Примера, 26 тур
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1.45
Победа «Вильярреала» – коэффициент 1.45
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27 апреля 2025 года на стадионе «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале состоится матч 26-го тура Испанской Ла Лиги, в котором местная команда примет «Эспаньол». Вильярреал, несмотря на недавнее поражение, продолжает оставаться в числе сильнейших команд Ла Лиги, в то время как «Эспаньол» показывает уверенную игру в последних матчах.

«Вильярреал»

«Вильярреал» набрал 52 очка после 32 туров и занимает 6-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.20 гола за матч, но и пропускает в среднем 1.40 гола. Лучший бомбардир команды – Айосе Перес, который забил 17 голов в 27 матчах. Вильярреал в последних играх сталкивается с некоторыми проблемами в обороне, пропуская 7 голов за последние 5 матчей, но атакующие действия команды продолжают оставаться на высоком уровне. Несмотря на последние неудачи, команда уверенно смотрится на своем стадионе.

Вильярреал не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей, что подтверждает их сильные выступления на родном поле.

«Эспаньол»

«Эспаньол» с 39 очками после 32 туров занимает 13-е место в Ла Лиге. Команда сейчас находится в хорошей форме, не проигрывая в последних 5 матчах. В последних 5 играх «Эспаньол» забивает в среднем 1.80 гола за матч, пропуская всего 0.40 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Хави Пуадо (11 голов в 29 матчах). Эспаньол демонстрирует стабильную игру как в атаке, так и в обороне, что дает им уверенность перед матчем с одним из сильнейших клубов Ла Лиги.

«Эспаньол» продолжает забивать в 14 последних матчах, и их игра в обороне, несмотря на пропущенные голы, остается достаточно надежной.

Факты о командах

«Вильярреал»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за матч, пропускает 1.40 гола.
  • Вильярреал не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей.
  • Лучший бомбардир – Айосе Перес (17 голов).

«Эспаньол»

  • В последних 5 играх забивает 1.80 гола за матч, пропускает 0.40 гола.
  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • В последних 14 матчах забивает в каждом.
  • Лучший бомбардир – Хави Пуадо (11 голов).

Личные встречи
42% (13)
42% (13)
16% (5)
41
Забитых мячей
29
1.32
В среднем за матч
0.94
5:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
1 : 2
26.09.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 31 тур
Вильярреал
4 : 2
27.04.2023
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
0 : 1
09.11.2022
Вильярреал
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
5 : 1
27.02.2022
Эспаньол
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
0 : 0
21.08.2021
Вильярреал
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1 : 2
19.01.2020
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
20.10.2019
Вильярреал
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
2 : 2
03.02.2019
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/8 финала
Эспаньол
3 : 1
17.01.2019
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Вильярреал
2 : 2
09.01.2019
Эспаньол
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
3 : 1
07.10.2018
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
1 : 1
18.02.2018
Вильярреал
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
0 : 0
21.09.2017
Эспаньол
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
2 : 0
04.03.2017
Эспаньол
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
0 : 0
02.10.2016
Вильярреал
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
2 : 2
23.01.2016
Вильярреал
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
3 : 1
28.08.2015
Эспаньол
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
0 : 3
09.04.2015
Эспаньол
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
1 : 1
09.11.2014
Вильярреал
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 2
25.02.2014
Вильярреал
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
2 : 1
26.09.2013
Эспаньол
Испания. Примера, 31 тур
Вильярреал
0 : 0
01.04.2012
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
06.11.2011
Вильярреал
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
0 : 1
30.01.2011
Вильярреал
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
4 : 0
12.09.2010
Эспаньол
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
0 : 0
07.03.2010
Вильярреал
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
0 : 0
04.10.2009
Эспаньол
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
1 : 0
07.03.2009
Эспаньол
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
0 : 0
18.10.2008
Вильярреал
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
2 : 0
11.05.2008
Эспаньол
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
3 : 0
05.01.2008
Вильярреал
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Прогноз на матч «Вильярреал» – «Эспаньол»

«Вильярреал» продолжает оставаться сильным соперником, особенно на своем стадионе. Команда демонстрирует хорошие атакующие действия, несмотря на проблемы в обороне. В свою очередь, «Эспаньол» не проигрывает в последних играх и может стать серьезным испытанием для хозяев. Несмотря на их успешную серию, их оборона не выглядит неуязвимой.

Рекомендации:

  • Победа «Вильярреала» – коэффициент 1.45
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Вильярреала» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

1.45
Победа «Вильярреала» – коэффициент 1.45
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Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Эспаньол Вильярреал
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