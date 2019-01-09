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Расписание матчей
Испания. Кубок
Вильярреал - Эспаньол
Вильярреал - Эспаньол: обзор матча 09 января 2019
Вильярреал
09.01.2019, среда, 22:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Эспаньол
85'
К. Токо Экамби
89'
К. Бакка
15'
С. Дардер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вильярреал - Эспаньол
90'
+4
Желтая карточка
М. Рока
ГОЛ! 2:1!
К. Бакка
Пас отдал
Мигелон
89'
ГОЛ! 1:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
А. Педраса
85'
Желтая карточка
Д. Раба
64'
Желтая карточка
С. Касерес
41'
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Дардер
Желтая карточка
Х. Коста
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Эспаньол
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
3-2-2-3
1
Андрес
19
Лаюн
23
Бонера
27
Гонсалес
24
Коста
23
Педраса
35
Касерес
14
Тригерос
9
Экамби
70
Бакка
19
Раба
2-1-2-1-2
13
Роберто
6
Дуарте
16
Росалес
5
Лопес
23
Гранеро
10
Дардер
10
Пьятти
30
Перес
7
Иглесиас
Остались в запасе
Вильярреал
Эспаньол
14
Мигелон
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
25
Мариано Барбоса
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
25
Марк Рока
ОП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
14
Мигелон
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
25
Мариано Барбоса
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
25
Марк Рока
ОП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Вильярреал - Эспаньол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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