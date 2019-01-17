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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эспаньол - Вильярреал
Эспаньол - Вильярреал: обзор матча 17 января 2019
Эспаньол
17.01.2019, четверг, 22:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Вильярреал
34'
П. Пьятти (П)
37'
Б. Иглесиас (П)
74'
Б. Иглесиас
42'
С. Чуквуэзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эспаньол - Вильярреал
90'
+2
Желтая карточка
Х. Фуэго
ГОЛ! 3:1!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Д. Вила
74'
Желтая карточка
Д. Вила
58'
42'
ГОЛ! 2:1!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
Д. Раба
40'
Желтая карточка
М. Лаюн
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Иглесиас
37'
Желтая карточка
Д. Лопес
34'
34'
Желтая карточка
К. Бакка
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Пьятти
34'
29'
Желтая карточка
С. Касерес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Налдо
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
1-2-2-2-1
13
Роберто
5
Налдо
25
Рока
5
Лопес
10
Дардер
21
Лопес
10
Пьятти
7
Пуадо
7
Иглесиас
4-2-1-2
1
Андрес
14
Мигелон
23
Бонера
19
Лаюн
23
Педраса
35
Касерес
18
Фуэго
21
Чуквуэзе
19
Раба
70
Бакка
Остались в запасе
Эспаньол
Вильярреал
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
25
Мариано Барбоса
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Эспаньол - Вильярреал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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