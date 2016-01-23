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Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Вильярреал
Эспаньол - Вильярреал: обзор матча 23 января 2016
Эспаньол
23.01.2016, суббота, 20:15
Испания. Примера, 21 тур
2 : 2
Завершен
Вильярреал
4'
Ф. Кайседо
40'
Ж. Морено
24'
М. Тригерос
89'
М. Мусаккио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Вильярреал
Желтая карточка
В. Альварес
90'
Вторая желтая
Ж. Морено
90'
89'
ГОЛ! 2:2!
М. Мусаккио
Пас отдал
Д. Суарес
Желтая карточка
С. Севилья
79'
Замена
В. Альварес
️️️️
Бурги
68'
65'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Джонатан
Желтая карточка
Ж. Морено
56'
56'
Желтая карточка
Х. Коста
45'
Замена
Д. Бонера
️️️️
Э. Байи
Замена
С. Севилья
️️️️
Ф. Кайседо
43'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Морено
Пас отдал
Бурги
40'
Желтая карточка
Х. Хордан
35'
24'
ГОЛ! 1:1!
М. Тригерос
Пас отдал
Р. Сольдадо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
Пас отдал
П. Диоп
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
4
Денис Суарес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эспаньол
22
Франческо Барди
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
3-1-2-2-2
13
Лопес
5
Дуарте
3
Роко
27
Гонсалес
18
Диоп
21
Лопес
19
Хордан
18
Бурги
10
Асенсио
10
Кайседо
7
Морено
4-3-1-2
23
Ареоля
2
Гаспар
3
Байи
37
Мусаккио
24
Коста
6
Джонатан
14
Тригерос
21
Бруно
4
Суарес
9
Сольдадо
94
Бакамбу
18
Бурги
27
Альварес
27
Альварес
18
Бурги
10
Кайседо
8
Севилья
8
Севилья
10
Кайседо
3
Байи
23
Бонера
23
Бонера
3
Байи
6
Джонатан
12
Баптистао
12
Баптистао
6
Джонатан
Остались в запасе
Эспаньол
Вильярреал
22
Франческо Барди
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Эспаньол - Вильярреал
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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