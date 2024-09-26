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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Вильярреал
Эспаньол - Вильярреал: обзор матча 26 сентября 2024
Эспаньол
26.09.2024, четверг, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
45+1'
Ж. Каррерас
45+6'
А. Перес
63'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Вильярреал
Желтая карточка
В. Чеддира
90'
+5
Желтая карточка
Х. Пуадо
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Р. Террац
Желтая карточка
А. Агуадо
90'
+1
85'
Желтая карточка
Д. Конде
Замена
И. Кардона
️️️️
Ж. Каррерас
80'
80'
Замена
Р. Террац
️️️️
И. Акомах
Желтая карточка
К. Ромеро
76'
74'
Замена
Н. Пепе
️️️️
А. Перес
Замена
Х. Грагера
️️️️
П. Лосано
73'
Замена
Н. Унювар
️️️️
Б. Оливан
72'
Замена
В. Чеддира
️️️️
А. Велис
72'
66'
Замена
Д. Парехо
️️️️
С. Комесанья
65'
Замена
Д. Суарес
️️️️
А. Баэна
Замена
К. Ромеро
️️️️
А. Техеро
64'
63'
ГОЛ! 1:2!
А. Перес
Пас отдал
А. Баэна
Желтая карточка
П. Лосано
46'
Замена
С. Гомес
️️️️
Л. Кабрера
46'
45'
+6
ГОЛ! 1:1!
А. Перес
Пас отдал
А. Баэна
ГОЛ! 1:0!
Ж. Каррерас
Пас отдал
Б. Оливан
45'
+1
45'
Желтая карточка
А. Перес
36'
Замена
Э. Байи
️️️️
Р. Альбиоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К)
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Гарсия
23
Техеро
6
Кабрера
3
Кумбула
5
Оливан
33
Крал
23
Эль-Хилали
10
Лосано
7
Пуадо
17
Каррерас
9
Велис
4-1-1-2-2
13
Конде
2
Фемения
2
Кошта
39
Альбиоль
23
Кардона
18
Гуйе
14
Комесанья
11
Акомах
10
Баэна
22
Перес
11
Барри
23
Техеро
20
Ромеро
20
Ромеро
23
Техеро
6
Кабрера
21
Гомес
21
Гомес
6
Кабрера
10
Лосано
20
Грагера
20
Грагера
10
Лосано
5
Оливан
37
Унювар
37
Унювар
5
Оливан
17
Каррерас
7
Кардона
7
Кардона
17
Каррерас
9
Велис
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Велис
39
Альбиоль
3
Байи
3
Байи
39
Альбиоль
11
Акомах
11
Террац
11
Террац
11
Акомах
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
10
Баэна
4
Суарес
4
Суарес
10
Баэна
22
Перес
19
Пепе
19
Пепе
22
Перес
Остались в запасе
Эспаньол
Вильярреал
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Эспаньол - Вильярреал
5
3
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
14
Офсайды
0
1
Количество передач
504
403
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.26
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Уэльва)
Стадион:
Стейдж Фронт
Посещаемость:
23147 из 40500 зрителей (57%)
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