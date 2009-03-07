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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эспаньол
Вильярреал - Эспаньол: обзор матча 07 марта 2009
Вильярреал
07.03.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
20'
Ф. Фуэнтес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Эспаньол
Замена
Коро
️️️️
Л. Гарсия
Желтая карточка
Нене
Замена
С. Эгурен
️️️️
М. Сенна
Пенальти не реализован!
Л. Гарсия
Желтая карточка
Д. Годин
Замена
И. Алонсо
️️️️
Р. Тамудо
Замена
️️️️
Х. Льоренте
Замена
Ф. Руфете
️️️️
М. Смилянич
Замена
️️️️
С. Касорла
Желтая карточка
А. Лопес
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фуэнтес
Пас отдал
А. Ибагаса
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Кани
ЛП
19
Маркос Сенна
ОП
7
Ариэль Ибагаса
АП
8
Санти Касорла
ПП
9
Нихат
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
21
Даниэль Гонсалез Харке
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
12
Нене
ЛВ
99
Милан Смилянич
ЦП
20
Серхио Санчес
ЦП
0
Иван Де Ла Пенья
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вильярреал
1
Себастьян Виера
ВР
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
4
Хесус Мария Гомес Лакрус
ЛЗ
15
Роман
ЦП
10
Коро
АП
7
Франсиско Руфете
ПВ
24
Иван Алонсо
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Лопес
6
Капдевила
15
Фуэнтес
2
Годин
6
Лопес
19
Сенна
8
Кани
8
Касорла
7
Ибагаса
12
Льоренте
9
Нихат
4-2-3-1
13
Камени
2
Чика
21
Харке
2
Пареха
3
Гарсиа
99
Смилянич
20
Санчес
10
Луис Гарсия
0
Де Ла Пенья
12
Нене
23
Тамудо
19
Сенна
9
Эгурен
9
Эгурен
19
Сенна
10
Луис Гарсия
10
Коро
10
Коро
10
Луис Гарсия
99
Смилянич
7
Руфете
7
Руфете
99
Смилянич
23
Тамудо
24
Алонсо
24
Алонсо
23
Тамудо
Остались в запасе
Вильярреал
Эспаньол
1
Себастьян Виера
ВР
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Кристиан Альварес
ВР
4
Хесус Мария Гомес Лакрус
ЛЗ
15
Роман
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Себастьян Виера
ВР
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
4
Хесус Мария Гомес Лакрус
ЛЗ
15
Роман
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вильярреал - Эспаньол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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