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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эспаньол
Вильярреал - Эспаньол: обзор матча 28 августа 2015
Вильярреал
28.08.2015, пятница, 21:30
Испания. Примера, 2 тур
3 : 1
Завершен
Эспаньол
67'
Р. Сольдадо
87'
С. Бакамбу
90+3'
С. Бакамбу
5'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Эспаньол
ГОЛ! 3:1!
С. Бакамбу
Пас отдал
Р. Сольдадо
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
С. Бакамбу
Пас отдал
Р. Сольдадо
87'
86'
Замена
Бурги
️️️️
В. Альварес
Желтая карточка
Э. Байи
85'
Замена
Джонатан
️️️️
Т. Пина
76'
73'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
Ф. Кайседо
ГОЛ! 1:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Саму
67'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Л. Баптистао
64'
Замена
Саму
️️️️
С. Кастильехо
64'
57'
Замена
Э. Перес
️️️️
П. Монтанье
55'
Желтая карточка
А. Арбилья
48'
Желтая карточка
А. Раильо
35'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
30'
Желтая карточка
П. Монтанье
27'
Желтая карточка
Х. Лопес
19'
Желтая карточка
П. Лопес
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Ж. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
14
Саму
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Эспаньол
22
Франческо Барди
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
4-2-2-2
23
Ареоля
24
Коста
4
Руис
3
Байи
2
Гаспар
14
Тригерос
17
Пина
77
Науэль
70
Кастильехо
12
Баптистао
9
Сольдадо
3-2-3-2
13
Лопес
27
Гонсалес
21
Раильо
23
Арбилья
27
Альварес
5
Дуарте
18
Монтанье
4
Санчес
21
Лопес
10
Кайседо
7
Морено
17
Пина
6
Джонатан
6
Джонатан
17
Пина
70
Кастильехо
14
Саму
14
Саму
70
Кастильехо
12
Баптистао
94
Бакамбу
94
Бакамбу
12
Баптистао
10
Кайседо
87
Каньяс
87
Каньяс
10
Кайседо
27
Альварес
18
Бурги
18
Бурги
27
Альварес
18
Монтанье
30
Перес
30
Перес
18
Монтанье
Остались в запасе
Вильярреал
Эспаньол
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
10
Марко Асенсио
ПВ
22
Франческо Барди
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
22
Франческо Барди
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Вильярреал - Эспаньол
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 2
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