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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эспаньол
Вильярреал - Эспаньол: обзор матча 27 апреля 2023
Вильярреал
27.04.2023, четверг, 20:30
Испания. Примера, 31 тур
4 : 2
Завершен
Эспаньол
53'
Э. Капу
63'
Д. Парехо
80'
Н. Джексон
90+2'
Э. Капу
45'
Х. Пуадо
73'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Эспаньол
90'
+5
Красная карточка
Э. Экспозито
Замена
Р. Террац
️️️️
Д. Ло Чельсо
90'
+4
ГОЛ! 4:2!
Э. Капу
90'
+2
Замена
А. Баэна
️️️️
Н. Джексон
90'
+2
Замена
А. Педраса
️️️️
А. Морено
90'
+1
85'
Замена
Н. Меламед
️️️️
В. Соуза
85'
Замена
А. Педроса
️️️️
Х. Пуадо
ГОЛ! 3:2!
Н. Джексон
Пас отдал
А. Морено
80'
77'
Желтая карточка
О. Хиль
76'
Замена
С. Вассим Кеддари
️️️️
Ф. Калеро
73'
ГОЛ! 2:2!
Хоселу
Пас отдал
М. Брейтуэйт
67'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
К. Баре
ГОЛ! 2:1!
Д. Парехо
63'
Пенальти не реализован!
Д. Парехо
63'
62'
Желтая карточка
С. Монтес
58'
Желтая карточка
Х. Пуадо
Желтая карточка
Й. Пино
58'
ГОЛ! 1:1!
Э. Капу
Пас отдал
Д. Парехо
53'
45'
ГОЛ! 0:1!
Х. Пуадо
40'
Желтая карточка
Ф. Калеро
Желтая карточка
Н. Джексон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
88
Кейди Баре
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
23
Хессем Хассан
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
4
Денис Суарес
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Рейна
5
Морено
2
Манди
14
Торрес
8
Фойт
6
Капу
10
Парехо
10
Пино
20
Ло Чельсо
11
Джексон
21
Чуквуэзе
4-1-2-1-2
1
Пачеко
27
Хиль
21
Гомес
12
Калеро
23
Монтес
5
Соуза
88
Баре
10
Дардер
7
Пуадо
13
Хоселу
22
Брейтуэйт
5
Морено
23
Педраса
23
Педраса
5
Морено
20
Ло Чельсо
11
Террац
11
Террац
20
Ло Чельсо
11
Джексон
10
Баэна
10
Баэна
11
Джексон
7
Пуадо
17
Педроса
17
Педроса
7
Пуадо
12
Калеро
5
Кеддари
5
Кеддари
12
Калеро
88
Баре
8
Экспозито
8
Экспозито
88
Баре
5
Соуза
10
Меламед
10
Меламед
5
Соуза
Остались в запасе
Вильярреал
Эспаньол
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
23
Хессем Хассан
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
23
Хессем Хассан
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Вильярреал - Эспаньол
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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