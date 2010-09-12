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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эспаньол
Вильярреал - Эспаньол: обзор матча 12 сентября 2010
Вильярреал
12.09.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 2 тур
4 : 0
Завершен
Эспаньол
23'
Д. Росси
31'
Б. Валеро
55'
Д. Росси (П)
77'
Нилмар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Эспаньол
Желтая карточка
И. Алонсо
Красная карточка
Х. Чика
Желтая карточка
Гонсало
Замена
Гонсало
️️️️
М. Мусаккио
ГОЛ! 4:0!
Нилмар
Замена
Д. Монтеро
️️️️
С. Касорла
Замена
Кани
️️️️
Б. Валеро
Замена
И. Алонсо
️️️️
Х. Маркес
Замена
И. Де Ла Пенья
️️️️
Л. Гарсия
Желтая карточка
Д. Лопес
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Росси
Желтая карточка
А. Душер
Желтая карточка
Д. Росси
Желтая карточка
А. Лопес
ГОЛ! 2:0!
Б. Валеро
Желтая карточка
М. Мусаккио
Желтая карточка
Х. Кальехон
Желтая карточка
Х. Форлин
Желтая карточка
Л. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
18'
Желтая карточка
П. Освальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
22
Альдо Душер
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
8
Кани
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
14
Эрнесто Галан
ПЗ
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
24
Иван Алонсо
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
37
Мусаккио
24
Марчена
6
Лопес
6
Валеро
21
Бруно
19
Сенна
8
Касорла
7
Нилмар
25
Росси
4-2-2-2
13
Камени
2
Чика
18
Форлин
4
Руис
3
Гарсиа
22
Душер
10
Хави Маркес
10
Луис Гарсия
25
Верду
10
Освальдо
7
Кальехон
37
Мусаккио
2
Гонсало
2
Гонсало
37
Мусаккио
8
Касорла
10
Монтеро
10
Монтеро
8
Касорла
6
Валеро
8
Кани
8
Кани
6
Валеро
10
Луис Гарсия
0
Де Ла Пенья
0
Де Ла Пенья
10
Луис Гарсия
10
Хави Маркес
24
Алонсо
24
Алонсо
10
Хави Маркес
Остались в запасе
Вильярреал
Эспаньол
12
Хуан Карлос
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Жози Алтидор
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
1
Кристиан Альварес
ВР
14
Эрнесто Галан
ПЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Жози Алтидор
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
14
Эрнесто Галан
ПЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вильярреал - Эспаньол
5
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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