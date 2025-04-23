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«Осасуна» – «Севилья»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2025 с коэффициентом 2.45

23 апреля 2025 12:06
Осасуна - Севилья
24 апр. 2025, четверг 20:00 | Испания. Примера, 33 тур
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2.45
Победа «Осасуны» — коэффициент 2.45
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24 апреля на стадионе «Эль-Садар» состоится матч 33-го тура Ла Лиги, в котором «Осасуна» примет «Севилью». Обе команды находятся в нижней части таблицы, и результат этой встречи может повлиять на судьбу сезона. «Осасуна» в хорошем темпе завершает весну, тогда как «Севилья» продолжает искать свою игру после провальных матчей и скатывается всe ближе к зоне вылета.

«Осасуна»

«Осасуна» набрала отличный ход – 4 матча без поражений, включая победу над «Жироной» и волевую победу над «Вальядолидом». Анте Будимир стал настоящим лидером в атаке – на его счету 21 гол, и он в отличной форме. Команда стабильно забивает: в 3 последних матчах – минимум по голу. При этом оборона всe ещe не идеальна – 7 пропущенных за 5 матчей, но на фоне соперника выглядит куда стабильнее.

Игра в Памплоне традиционно доставляет соперникам проблемы – «Осасуна» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних встреч. На фоне нынешнего состояния гостей это может сыграть ключевую роль.

«Севилья»

«Севилья» находится в кризисе: команда не выигрывает в 5 матчах подряд и проиграла 4 из них. Последний матч против «Алавеса» завершился ничьей, но и он оставил множество вопросов. В атаке наблюдается застой – всего 3 гола в 5 матчах. Доди Лукебакио пытается тянуть команду, но без поддержки партнeров его усилий недостаточно.

Защита «Севильи» также вызывает беспокойство: в каждом из последних пяти туров команда пропускала – 7 голов суммарно. Особенно проблемны выездные матчи: нет побед на выезде в последних 4 матчах. И хотя исторически «Севилья» играла уверенно против «Осасуны», нынешняя форма делает такой сценарий маловероятным.

Факты о командах

«Осасуна»:

  • Не проигрывает 4 тура подряд
  • Забивает в 3 матчах кряду
  • 6 голов и 7 пропущенных за 5 последних игр
  • В 5 из 7 последних домашних матчей – без поражений

«Севилья»:

  • Без побед в 5 последних матчах
  • В 5 матчах – 3 гола и 7 пропущенных
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру

Личные встречи
23% (7)
32% (10)
45% (14)
27
Забитых мячей
42
0.87
В среднем за матч
1.35
3:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
1 : 0
24.04.2025
Севилья
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1 : 1
02.12.2024
Осасуна
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 1
28.01.2024
Осасуна
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
0 : 0
23.09.2023
Севилья
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
2 : 3
26.02.2023
Осасуна
Испания. Кубок, 1/4 финала
Осасуна
2 : 1
26.01.2023
Севилья
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
2 : 1
12.08.2022
Севилья
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
0 : 0
05.02.2022
Севилья
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
2 : 0
30.10.2021
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
0 : 2
22.02.2021
Севилья
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
1 : 0
07.11.2020
Осасуна
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
3 : 2
01.03.2020
Осасуна
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
1 : 1
08.12.2019
Севилья
Испания. Сегунда, 22 тур
Севилья
0 : 1
14.01.2018
Осасуна
Испания. Сегунда, 1 тур
Осасуна
1 : 1
19.08.2017
Севилья
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
5 : 0
20.05.2017
Осасуна
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
3 : 4
22.01.2017
Севилья
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
1 : 2
23.03.2014
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 1
27.10.2013
Осасуна
Испания. Примера, 37 тур
Осасуна
2 : 1
26.05.2013
Севилья
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
1 : 0
06.01.2013
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2 : 0
19.02.2012
Осасуна
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 0
20.09.2011
Севилья
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3 : 2
11.05.2011
Севилья
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
1 : 0
02.01.2011
Осасуна
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 0
14.02.2010
Осасуна
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
0 : 2
19.09.2009
Севилья
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
0 : 0
16.05.2009
Севилья
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
1 : 1
04.01.2009
Осасуна
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
2 : 1
26.01.2008
Осасуна
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
13.09.2007
Севилья
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Прогноз на матч «Осасуна» – «Севилья»

Форма «Осасуны» внушает доверие. Команда активно борется за место в середине таблицы, демонстрируя организованную атаку и боевой настрой. «Севилья», напротив, играет вяло, не находит стабильности в нападении и допускает слишком много ошибок в обороне.

С учeтом текущих показателей, особенно слабой игры «Севильи» в гостях и хорошей формы Будимира, «Осасуна» выглядит фаворитом. Матч не должен быть результативным – оба соперника не отличаются высокой результативностью, а давление результата может сказаться на осторожности в атаке.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Осасуны» – коэффициент 2.45
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Севильи» меньше 1.0 – коэффициент 1.72
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.95

2.45
Победа «Осасуны» — коэффициент 2.45
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Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Севилья Осасуна
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