24 апреля на стадионе «Эль-Садар» состоится матч 33-го тура Ла Лиги, в котором «Осасуна» примет «Севилью». Обе команды находятся в нижней части таблицы, и результат этой встречи может повлиять на судьбу сезона. «Осасуна» в хорошем темпе завершает весну, тогда как «Севилья» продолжает искать свою игру после провальных матчей и скатывается всe ближе к зоне вылета.
«Осасуна»
«Осасуна» набрала отличный ход – 4 матча без поражений, включая победу над «Жироной» и волевую победу над «Вальядолидом». Анте Будимир стал настоящим лидером в атаке – на его счету 21 гол, и он в отличной форме. Команда стабильно забивает: в 3 последних матчах – минимум по голу. При этом оборона всe ещe не идеальна – 7 пропущенных за 5 матчей, но на фоне соперника выглядит куда стабильнее.
Игра в Памплоне традиционно доставляет соперникам проблемы – «Осасуна» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних встреч. На фоне нынешнего состояния гостей это может сыграть ключевую роль.
«Севилья»
«Севилья» находится в кризисе: команда не выигрывает в 5 матчах подряд и проиграла 4 из них. Последний матч против «Алавеса» завершился ничьей, но и он оставил множество вопросов. В атаке наблюдается застой – всего 3 гола в 5 матчах. Доди Лукебакио пытается тянуть команду, но без поддержки партнeров его усилий недостаточно.
Защита «Севильи» также вызывает беспокойство: в каждом из последних пяти туров команда пропускала – 7 голов суммарно. Особенно проблемны выездные матчи: нет побед на выезде в последних 4 матчах. И хотя исторически «Севилья» играла уверенно против «Осасуны», нынешняя форма делает такой сценарий маловероятным.
Факты о командах
«Осасуна»:
- Не проигрывает 4 тура подряд
- Забивает в 3 матчах кряду
- 6 голов и 7 пропущенных за 5 последних игр
- В 5 из 7 последних домашних матчей – без поражений
«Севилья»:
- Без побед в 5 последних матчах
- В 5 матчах – 3 гола и 7 пропущенных
- Пропускает в 5 матчах подряд
- Забивает в среднем 0.60 гола за игру
Прогноз на матч «Осасуна» – «Севилья»
Форма «Осасуны» внушает доверие. Команда активно борется за место в середине таблицы, демонстрируя организованную атаку и боевой настрой. «Севилья», напротив, играет вяло, не находит стабильности в нападении и допускает слишком много ошибок в обороне.
С учeтом текущих показателей, особенно слабой игры «Севильи» в гостях и хорошей формы Будимира, «Осасуна» выглядит фаворитом. Матч не должен быть результативным – оба соперника не отличаются высокой результативностью, а давление результата может сказаться на осторожности в атаке.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Осасуны» – коэффициент 2.45
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Севильи» меньше 1.0 – коэффициент 1.72
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.95