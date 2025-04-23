24 апреля на стадионе «Эль-Садар» состоится матч 33-го тура Ла Лиги, в котором «Осасуна» примет «Севилью». Обе команды находятся в нижней части таблицы, и результат этой встречи может повлиять на судьбу сезона. «Осасуна» в хорошем темпе завершает весну, тогда как «Севилья» продолжает искать свою игру после провальных матчей и скатывается всe ближе к зоне вылета.

«Осасуна»

«Осасуна» набрала отличный ход – 4 матча без поражений, включая победу над «Жироной» и волевую победу над «Вальядолидом». Анте Будимир стал настоящим лидером в атаке – на его счету 21 гол, и он в отличной форме. Команда стабильно забивает: в 3 последних матчах – минимум по голу. При этом оборона всe ещe не идеальна – 7 пропущенных за 5 матчей, но на фоне соперника выглядит куда стабильнее.

Игра в Памплоне традиционно доставляет соперникам проблемы – «Осасуна» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних встреч. На фоне нынешнего состояния гостей это может сыграть ключевую роль.

«Севилья»

«Севилья» находится в кризисе: команда не выигрывает в 5 матчах подряд и проиграла 4 из них. Последний матч против «Алавеса» завершился ничьей, но и он оставил множество вопросов. В атаке наблюдается застой – всего 3 гола в 5 матчах. Доди Лукебакио пытается тянуть команду, но без поддержки партнeров его усилий недостаточно.

Защита «Севильи» также вызывает беспокойство: в каждом из последних пяти туров команда пропускала – 7 голов суммарно. Особенно проблемны выездные матчи: нет побед на выезде в последних 4 матчах. И хотя исторически «Севилья» играла уверенно против «Осасуны», нынешняя форма делает такой сценарий маловероятным.

Факты о командах

«Осасуна»:

Не проигрывает 4 тура подряд

Забивает в 3 матчах кряду

6 голов и 7 пропущенных за 5 последних игр

В 5 из 7 последних домашних матчей – без поражений

«Севилья»:

Без побед в 5 последних матчах

В 5 матчах – 3 гола и 7 пропущенных

Пропускает в 5 матчах подряд

Забивает в среднем 0.60 гола за игру

Личные встречи 23% (7) 32% (10) 45% (14) 27 Забитых мячей 42 0.87 В среднем за матч 1.35 3:2 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 1:1 Испания. Примера, 33 тур Осасуна 1 : 0 Севилья Испания. Примера, 15 тур Севилья 1 : 1 Осасуна Испания. Примера, 22 тур Севилья 1 : 1 Осасуна Испания. Примера, 6 тур Осасуна 0 : 0 Севилья Испания. Примера, 23 тур Севилья 2 : 3 Осасуна Испания. Кубок, 1/4 финала Осасуна 2 : 1 Севилья Испания. Примера, 1 тур Осасуна 2 : 1 Севилья Испания. Примера, 23 тур Осасуна 0 : 0 Севилья Испания. Примера, 12 тур Севилья 2 : 0 Осасуна Испания. Примера, 24 тур Осасуна 0 : 2 Севилья Испания. Примера, 9 тур Севилья 1 : 0 Осасуна Испания. Примера, 26 тур Севилья 3 : 2 Осасуна Испания. Примера, 16 тур Осасуна 1 : 1 Севилья Испания. Сегунда, 22 тур Севилья 0 : 1 Осасуна Испания. Сегунда, 1 тур Осасуна 1 : 1 Севилья Испания. Примера, 38 тур Севилья 5 : 0 Осасуна Испания. Примера, 19 тур Осасуна 3 : 4 Севилья Испания. Примера, 29 тур Осасуна 1 : 2 Севилья Испания. Примера, 10 тур Севилья 2 : 1 Осасуна Испания. Примера, 37 тур Осасуна 2 : 1 Севилья Испания. Примера, 18 тур Севилья 1 : 0 Осасуна Испания. Примера, 24 тур Севилья 2 : 0 Осасуна Испания. Примера, 5 тур Осасуна 0 : 0 Севилья Испания. Примера, 36 тур Осасуна 3 : 2 Севилья Испания. Примера, 17 тур Севилья 1 : 0 Осасуна Испания. Примера, 22 тур Севилья 1 : 0 Осасуна Испания. Примера, 3 тур Осасуна 0 : 2 Севилья Испания. Примера, 36 тур Осасуна 0 : 0 Севилья Испания. Примера, 17 тур Севилья 1 : 1 Осасуна Испания. Примера, 21 тур Севилья 2 : 1 Осасуна Испания. Примера, 2 тур Осасуна 0 : 0 Севилья

Прогноз на матч «Осасуна» – «Севилья»

Форма «Осасуны» внушает доверие. Команда активно борется за место в середине таблицы, демонстрируя организованную атаку и боевой настрой. «Севилья», напротив, играет вяло, не находит стабильности в нападении и допускает слишком много ошибок в обороне.

С учeтом текущих показателей, особенно слабой игры «Севильи» в гостях и хорошей формы Будимира, «Осасуна» выглядит фаворитом. Матч не должен быть результативным – оба соперника не отличаются высокой результативностью, а давление результата может сказаться на осторожности в атаке.

Рекомендованные ставки: