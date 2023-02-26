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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Осасуна
Севилья - Осасуна: обзор матча 26 февраля 2023
Севилья
26.02.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 3
Завершен
Осасуна
63'
Н. Гудель
78'
Ю. Эн-Несири
18'
Д. Гарсия
68'
Фернандо (АГ)
85'
Э. Абде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Осасуна
Красная карточка
Фернандо
90'
+5
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
90'
+4
Желтая карточка
Л. Окампос
88'
88'
Замена
Л. Торро
️️️️
П. Ибаньес
85'
ГОЛ! 2:3!
Э. Абде
Пас отдал
М. Гомес
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Х. Навас
84'
Замена
А. Теллес
️️️️
Фернандо
83'
81'
Замена
Л. Авила
️️️️
Кике
81'
Замена
Э. Абде
️️️️
Э. Барха
Желтая карточка
М. Акунья
79'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
П. Гуйе
78'
71'
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Орос
71'
Замена
М. Санчес
️️️️
Х. Монкайола
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Фернандо
65'
Желтая карточка
Э. Барха
ГОЛ! 1:1!
Н. Гудель
63'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Б. Хиль
57'
Замена
Сусо
️️️️
И. Ракитич
46'
Замена
М. Акунья
️️️️
Э. Ламела
46'
Желтая карточка
П. Гуйе
43'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гарсия
Пас отдал
Э. Барха
12'
Желтая карточка
А. Орос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
5
Фернандо
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
21
Маркос Акунья
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
2-2-3-2-1
37
Буну
23
Ньянзу
16
Навас
18
Гуйе
5
Фернандо
8
Гудель
11
Ракитич
8
Торрес
17
Хиль
9
Ламела
21
Эн-Несири
3-4-1-1
13
Айтор
5
Гарсия
15
Эрнандес
3
Крус
19
Ибаньес
10
Орос
7
Монкайола
5
Брашанац
11
Барха
19
Кике
5
Фернандо
13
Теллес
13
Теллес
5
Фернандо
9
Ламела
21
Акунья
21
Акунья
9
Ламела
16
Навас
29
Монтиэль
29
Монтиэль
16
Навас
17
Хиль
7
Окампос
7
Окампос
17
Хиль
11
Ракитич
10
Сусо
10
Сусо
11
Ракитич
7
Монкайола
23
Санчес
23
Санчес
7
Монкайола
19
Ибаньес
6
Торро
6
Торро
19
Ибаньес
10
Орос
16
Гомес
16
Гомес
10
Орос
11
Барха
10
Эз Абде
10
Эз Абде
11
Барха
19
Кике
6
Авила
6
Авила
19
Кике
Остались в запасе
Севилья
Осасуна
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Серхио Эррера
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Эррера
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Севилья - Осасуна
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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