Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Севилья
Осасуна - Севилья: обзор матча 12 августа 2022
Осасуна
12.08.2022, пятница, 22:00
Испания. Примера, 1 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
9'
Л. Авила
74'
А. Орос (П)
11'
Р. Мир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Севилья
Желтая карточка
М. Гомес
90'
+2
Желтая карточка
С. Эррера
90'
+1
83'
Желтая карточка
Фернандо
82'
Желтая карточка
И. Ракитич
Замена
Кике
️️️️
Л. Авила
81'
80'
Замена
А. Теллес
️️️️
Л. Окампос
80'
Замена
И. Ромеро
️️️️
А. Гомес
80'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Т. Делэни
Замена
М. Санчес
️️️️
У. Гарсия
79'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Орос
74'
73'
Желтая карточка
А. Гомес
Желтая карточка
Л. Авила
68'
63'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Р. Мир
63'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Х. Корона
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Р. Пенья
62'
Замена
И. Видаль
️️️️
Э. Барха
56'
Желтая карточка
У. Гарсия
50'
Желтая карточка
Д. Гарсия
34'
11'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мир
Пас отдал
А. Гомес
ГОЛ! 1:0!
Л. Авила
Пас отдал
Р. Пенья
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
27
Томас Делэни
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Осасуна
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
19
Пабло Ибаньес
ЦФ
5
Хорхе Эррандо
ЦФ
19
Кике
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
3
Крус
15
Гарсия
5
Гарсия
7
Пенья
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
16
Гомес
11
Барха
6
Авила
3-2-1-2-2
37
Буну
16
Навас
4
Рекик
21
Акунья
5
Фернандо
27
Делэни
8
Гудель
17
Корона
7
Окампос
17
Мир
10
Гомес
15
Гарсия
23
Санчес
23
Санчес
15
Гарсия
11
Барха
22
Видаль
22
Видаль
11
Барха
7
Пенья
5
Брашанац
5
Брашанац
7
Пенья
6
Авила
19
Кике
19
Кике
6
Авила
7
Окампос
13
Теллес
13
Теллес
7
Окампос
27
Делэни
11
Ракитич
11
Ракитич
27
Делэни
17
Корона
9
Ламела
9
Ламела
17
Корона
17
Мир
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
17
Мир
10
Гомес
9
Ромеро
9
Ромеро
10
Гомес
Остались в запасе
Осасуна
Севилья
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
19
Пабло Ибаньес
ЦФ
5
Хорхе Эррандо
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
19
Пабло Ибаньес
ЦФ
5
Хорхе Эррандо
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Осасуна - Севилья
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Севилья
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+