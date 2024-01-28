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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Осасуна
Севилья - Осасуна: обзор матча 28 января 2024
Севилья
28.01.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
55'
А. Будимир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Осасуна
Красная карточка
Сусо
86'
Желтая карточка
С. Рамос
84'
83'
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
Р. Гарсия
76'
Замена
А. Орос
️️️️
М. Гомес
76'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
П. Ибаньес
Замена
Х. Санчес
️️️️
Х. Навас
71'
Замена
Р. Мир
️️️️
Маркао
71'
Замена
О. Торрес
️️️️
Д. Соу
67'
66'
Замена
Х. Аресо
️️️️
Р. Пенья
Замена
Д. Соу
️️️️
Л. Агум
59'
Замена
А. Педроса
️️️️
М. Акунья
59'
Желтая карточка
Б. Сумаре
56'
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Будимир
Пас отдал
Д. Гарсия
Желтая карточка
Л. Агум
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
16
Хесус Навас
(К)
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
10
Сусо
ПВ
24
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Давид Гарсия
(К)
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
9
Рауль Гарсия
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Севилья
13
Матиас Арболь
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
3-4-2-1
1
Нюланд
5
Баде
93
Рамос
23
Маркао
21
Акунья
6
Агум
34
Сумаре
16
Навас
7
Окампос
10
Сусо
24
Ромеро
3-3-1-1-2
1
Эррера
3
Крус
24
Катена
5
Гарсия
7
Пенья
8
Муньос
22
Мохика
19
Ибаньес
16
Гомес
17
Будимир
9
Гарсия
21
Акунья
17
Педроса
17
Педроса
21
Акунья
16
Навас
24
Санчес
24
Санчес
16
Навас
Соу
8
Торрес
8
Торрес
Соу
6
Агум
97
Соу
97
Соу
6
Агум
23
Маркао
17
Мир
17
Мир
23
Маркао
7
Пенья
12
Аресо
12
Аресо
7
Пенья
16
Гомес
10
Орос
10
Орос
16
Гомес
19
Ибаньес
7
Монкайола
7
Монкайола
19
Ибаньес
9
Гарсия
11
Арнайц
11
Арнайц
9
Гарсия
Остались в запасе
Севилья
Осасуна
13
Матиас Арболь
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Матиас Арболь
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Севилья - Осасуна
3
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
19
13
Офсайды
5
2
Количество передач
361
471
Сейвы
3
4
Точность передач %
74
79
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.74
1.39
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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