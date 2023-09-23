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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Севилья
Осасуна - Севилья: обзор матча 23 сентября 2023
Осасуна
23.09.2023, суббота, 17:15
Испания. Примера, 6 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Севилья
85'
Замена
Д. Соу
️️️️
О. Торрес
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Будимир
85'
Замена
Х. Аресо
️️️️
Р. Пенья
85'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Л. Авила
85'
81'
Желтая карточка
А. Педроса
77'
Замена
А. Педроса
️️️️
К. Салас
Желтая карточка
Л. Торро
74'
70'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Р. Мир
Желтая карточка
А. Будимир
68'
Замена
М. Гомес
️️️️
И. Муньос
68'
Замена
Э. Барха
️️️️
Й. Мохика
68'
64'
Желтая карточка
И. Ракитич
57'
Желтая карточка
К. Салас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Осасуна
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
5
Фернандо
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-4-1-2
1
Эррера
22
Мохика
24
Катена
5
Гарсия
3
Крус
8
Муньос
6
Торро
7
Пенья
10
Орос
6
Авила
17
Будимир
3-4-2-1
1
Нюланд
16
Навас
4
Салас
5
Баде
19
Хордан
11
Ракитич
8
Торрес
8
Гудель
11
Лукебакио
7
Окампос
17
Мир
7
Пенья
12
Аресо
12
Аресо
7
Пенья
8
Муньос
16
Гомес
16
Гомес
8
Муньос
17
Будимир
14
Гарсия
14
Гарсия
17
Будимир
22
Мохика
11
Барха
11
Барха
22
Мохика
6
Авила
9
Гарсия
9
Гарсия
6
Авила
4
Салас
17
Педроса
17
Педроса
4
Салас
8
Торрес
97
Соу
97
Соу
8
Торрес
17
Мир
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
17
Мир
Остались в запасе
Осасуна
Севилья
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
5
Фернандо
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
5
Фернандо
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Осасуна - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
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