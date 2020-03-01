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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Осасуна
Севилья - Осасуна: обзор матча 01 марта 2020
Севилья
01.03.2020, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 26 тур
3 : 2
Завершен
Осасуна
13'
Ю. Эн-Несири
45+1'
Л. Окампос
90+3'
Ю. Эн-Несири
64'
А. Эрнандес
74'
Р. Торрес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Осасуна
ГОЛ! 3:2!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Ж. Кунде
90'
+3
90'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Р. Торрес
85'
Желтая карточка
Д. Брашанац
Желтая карточка
О. Торрес
84'
79'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Латорре
76'
Желтая карточка
Э. Гальего
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ф. Васкес
75'
74'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Торрес
Замена
Сусо
️️️️
Р. Лопеш
66'
64'
ГОЛ! 2:1!
А. Эрнандес
Пас отдал
Р. Торрес
56'
Замена
Рубен
️️️️
Х. Мануэль Арнайц
54'
Красная карточка
С. Эррера
ГОЛ! 2:0!
Л. Окампос
Пас отдал
О. Торрес
45'
+1
Замена
Н. Гудель
️️️️
Фернандо
32'
Желтая карточка
Фернандо
15'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
О. Торрес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Севилья
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
10
Сусо
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Осасуна
23
Рубен
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
4-1-1-3-1
37
Буну
18
Эскудеро
23
Кунде
21
Гомес
16
Навас
5
Фернандо
8
Торрес
7
Окампос
20
Васкес
9
Лопеш
21
Эн-Несири
3-3-1-1-2
1
Эррера
2
Эступиньян
5
Гарсия
15
Эрнандес
14
Ронкалья
6
Ойер
3
Латорре
5
Брашанац
10
Торрес
11
Арнайц
18
Гальего
5
Фернандо
8
Гудель
8
Гудель
5
Фернандо
9
Лопеш
10
Сусо
10
Сусо
9
Лопеш
20
Васкес
26
де Йонг
26
де Йонг
20
Васкес
3
Латорре
14
Гарсия
14
Гарсия
3
Латорре
11
Арнайц
23
Рубен
23
Рубен
11
Арнайц
10
Торрес
15
Гарсия
15
Гарсия
10
Торрес
Остались в запасе
Севилья
Осасуна
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
11
Энрике Барха
ПВ
8
Фран Мерида
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
Остались в запасе
11
Энрике Барха
ПВ
8
Фран Мерида
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Севилья - Осасуна
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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