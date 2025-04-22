23 апреля на стадионе «Балаидос» в Виго состоится матч 33-го тура Ла Лиги, в котором амбициозная «Сельта» попытается подтвердить свои еврокубковые претензии в противостоянии с «Вильярреалом». Обе команды демонстрируют яркий атакующий футбол, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне. Этот поединок может оказаться богатым на голевые моменты.

«Сельта»

«Сельта» уверенно держится в верхней части турнирной таблицы, занимая 8-е место с 43 очками. Команда испанского тренера Карвахаля делает ставку на атакующий стиль и уже не первый матч показывает результативную игру. В последних 5 турах коллектив забил 7 мячей, но при этом и пропустил 8 – проблемы в защите сохраняются, особенно на фоне соперников из топ-6.

Лидером атаки остаeтся Яго Аспас – 8 голов в 26 матчах. «Сельта» забивает в 16 из последних 18 матчей, что делает их надeжным выбором при ставках на результативность. Однако в последних 4 матчах команда обязательно пропускала, что говорит о нестабильности в обороне.

«Вильярреал»

«Жeлтая субмарина» занимает 5-е место с 52 очками, ведeт борьбу за зону Лиги чемпионов и также делает ставку на атакующий футбол. В последних 5 матчах команда забила 7 мячей, но пропустила 6. Айосе Перес находится в отличной форме – 17 голов в 26 матчах, он представляет главную угрозу для защитных порядков хозяев.

«Вильярреал» не проигрывает в 4 последних матчах, а в 5 из 7 последних выездных поединков брал очки. Однако команда часто даeт сбои в обороне, особенно против тех, кто играет первым номером.

Факты о командах

«Сельта»:

8-е место, 43 очка.

Забивает в 16 из 18 последних матчей.

В последних 5 играх: 7 забито, 8 пропущено.

В среднем 1.40 гола за игру, 1.60 – пропущено.

«Вильярреал»:

5-е место, 52 очка.

Не проигрывает в 4 матчах подряд.

В последних 5 играх: 7 забито, 6 пропущено.

Айосе Перес – 17 голов в 26 матчах.

Личные встречи 35% (9) 19% (5) 46% (12) 36 Забитых мячей 47 1.38 В среднем за матч 1.81 4:2 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 1:1 Испания. Примера, 33 тур Сельта 3 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 3 тур Вильярреал 4 : 3 Сельта Испания. Примера, 34 тур Сельта 3 : 2 Вильярреал Испания. Примера, 18 тур Вильярреал 3 : 2 Сельта Испания. Примера, 32 тур Вильярреал 3 : 1 Сельта Испания. Примера, 17 тур Сельта 1 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 28 тур Вильярреал 1 : 0 Сельта Испания. Примера, 14 тур Сельта 1 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 35 тур Вильярреал 2 : 4 Сельта Испания. Примера, 18 тур Сельта 0 : 4 Вильярреал Испания. Примера, 28 тур Сельта 0 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 14 тур Вильярреал 1 : 3 Сельта Испания. Примера, 29 тур Сельта 3 : 2 Вильярреал Испания. Примера, 15 тур Вильярреал 2 : 3 Сельта Испания. Примера, 35 тур Вильярреал 4 : 1 Сельта Испания. Примера, 16 тур Сельта 0 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 27 тур Сельта 0 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 8 тур Вильярреал 5 : 0 Сельта Испания. Примера, 27 тур Сельта 0 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 8 тур Вильярреал 1 : 2 Сельта Испания. Примера, 26 тур Вильярреал 4 : 1 Сельта Испания. Примера, 7 тур Сельта 1 : 3 Вильярреал Испания. Примера, 24 тур Вильярреал 0 : 2 Сельта Испания. Примера, 5 тур Сельта 0 : 0 Вильярреал Испания. Кубок, 1/8 финала Вильярреал 0 : 1 Сельта Испания. Кубок, 1/8 финала Сельта 1 : 1 Вильярреал

Прогноз на матч «Сельта» – «Вильярреал»

Обе команды находятся в достойной форме и регулярно забивают. Сильные стороны в атаке перекрывают оборонительные недочeты, что делает матч отличным вариантом для ставок на результативность. Учитывая стабильную результативность обеих сторон, наиболее логичным выглядит вариант с обменом голами и возможным «овером».

Рекомендованные ставки: