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«Сельта» – «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 2.00

22 апреля 2025 8:42
Сельта - Вильярреал
23 апр. 2025, среда 20:00 | Испания. Примера, 33 тур
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2.0
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
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23 апреля на стадионе «Балаидос» в Виго состоится матч 33-го тура Ла Лиги, в котором амбициозная «Сельта» попытается подтвердить свои еврокубковые претензии в противостоянии с «Вильярреалом». Обе команды демонстрируют яркий атакующий футбол, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне. Этот поединок может оказаться богатым на голевые моменты.

«Сельта»

«Сельта» уверенно держится в верхней части турнирной таблицы, занимая 8-е место с 43 очками. Команда испанского тренера Карвахаля делает ставку на атакующий стиль и уже не первый матч показывает результативную игру. В последних 5 турах коллектив забил 7 мячей, но при этом и пропустил 8 – проблемы в защите сохраняются, особенно на фоне соперников из топ-6.

Лидером атаки остаeтся Яго Аспас – 8 голов в 26 матчах. «Сельта» забивает в 16 из последних 18 матчей, что делает их надeжным выбором при ставках на результативность. Однако в последних 4 матчах команда обязательно пропускала, что говорит о нестабильности в обороне.

«Вильярреал»

«Жeлтая субмарина» занимает 5-е место с 52 очками, ведeт борьбу за зону Лиги чемпионов и также делает ставку на атакующий футбол. В последних 5 матчах команда забила 7 мячей, но пропустила 6. Айосе Перес находится в отличной форме – 17 голов в 26 матчах, он представляет главную угрозу для защитных порядков хозяев.

«Вильярреал» не проигрывает в 4 последних матчах, а в 5 из 7 последних выездных поединков брал очки. Однако команда часто даeт сбои в обороне, особенно против тех, кто играет первым номером.

Факты о командах

«Сельта»:

  • 8-е место, 43 очка.
  • Забивает в 16 из 18 последних матчей.
  • В последних 5 играх: 7 забито, 8 пропущено.
  • В среднем 1.40 гола за игру, 1.60 – пропущено.

«Вильярреал»:

  • 5-е место, 52 очка.
  • Не проигрывает в 4 матчах подряд.
  • В последних 5 играх: 7 забито, 6 пропущено.
  • Айосе Перес – 17 голов в 26 матчах.

Личные встречи
35% (9)
19% (5)
46% (12)
36
Забитых мячей
47
1.38
В среднем за матч
1.81
4:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
3 : 0
23.04.2025
Вильярреал
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
4 : 3
26.08.2024
Сельта
Испания. Примера, 34 тур
Сельта
3 : 2
05.05.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 18 тур
Вильярреал
3 : 2
20.12.2023
Сельта
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
3 : 1
30.04.2023
Сельта
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
1 : 1
13.01.2023
Вильярреал
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
1 : 0
12.03.2022
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
1 : 1
20.11.2021
Вильярреал
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
2 : 4
09.05.2021
Сельта
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
0 : 4
08.01.2021
Вильярреал
Испания. Примера, 28 тур
Сельта
0 : 1
13.06.2020
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
1 : 3
24.11.2019
Сельта
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
3 : 2
30.03.2019
Вильярреал
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
2 : 3
08.12.2018
Сельта
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
4 : 1
28.04.2018
Сельта
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0 : 1
17.12.2017
Вильярреал
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0 : 1
12.03.2017
Вильярреал
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
5 : 0
16.10.2016
Сельта
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0 : 0
02.03.2016
Вильярреал
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
1 : 2
18.10.2015
Сельта
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
4 : 1
08.03.2015
Сельта
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
1 : 3
05.10.2014
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
0 : 2
16.02.2014
Сельта
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
0 : 0
22.09.2013
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Вильярреал
0 : 1
12.01.2010
Сельта
Испания. Кубок, 1/8 финала
Сельта
1 : 1
06.01.2010
Вильярреал
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Прогноз на матч «Сельта» – «Вильярреал»

Обе команды находятся в достойной форме и регулярно забивают. Сильные стороны в атаке перекрывают оборонительные недочeты, что делает матч отличным вариантом для ставок на результативность. Учитывая стабильную результативность обеих сторон, наиболее логичным выглядит вариант с обменом голами и возможным «овером».

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Сельты» больше 1.0 – коэффициент 1.72
  • Гол Айосе Переса – коэффициент 2.60

2.0
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
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Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Вильярреал Сельта
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Матч завершен
4 : 0
1.8
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Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
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Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
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Турция. Суперлига, 33 тур
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