23 апреля на стадионе «Балаидос» в Виго состоится матч 33-го тура Ла Лиги, в котором амбициозная «Сельта» попытается подтвердить свои еврокубковые претензии в противостоянии с «Вильярреалом». Обе команды демонстрируют яркий атакующий футбол, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне. Этот поединок может оказаться богатым на голевые моменты.
«Сельта»
«Сельта» уверенно держится в верхней части турнирной таблицы, занимая 8-е место с 43 очками. Команда испанского тренера Карвахаля делает ставку на атакующий стиль и уже не первый матч показывает результативную игру. В последних 5 турах коллектив забил 7 мячей, но при этом и пропустил 8 – проблемы в защите сохраняются, особенно на фоне соперников из топ-6.
Лидером атаки остаeтся Яго Аспас – 8 голов в 26 матчах. «Сельта» забивает в 16 из последних 18 матчей, что делает их надeжным выбором при ставках на результативность. Однако в последних 4 матчах команда обязательно пропускала, что говорит о нестабильности в обороне.
«Вильярреал»
«Жeлтая субмарина» занимает 5-е место с 52 очками, ведeт борьбу за зону Лиги чемпионов и также делает ставку на атакующий футбол. В последних 5 матчах команда забила 7 мячей, но пропустила 6. Айосе Перес находится в отличной форме – 17 голов в 26 матчах, он представляет главную угрозу для защитных порядков хозяев.
«Вильярреал» не проигрывает в 4 последних матчах, а в 5 из 7 последних выездных поединков брал очки. Однако команда часто даeт сбои в обороне, особенно против тех, кто играет первым номером.
Факты о командах
«Сельта»:
- 8-е место, 43 очка.
- Забивает в 16 из 18 последних матчей.
- В последних 5 играх: 7 забито, 8 пропущено.
- В среднем 1.40 гола за игру, 1.60 – пропущено.
«Вильярреал»:
- 5-е место, 52 очка.
- Не проигрывает в 4 матчах подряд.
- В последних 5 играх: 7 забито, 6 пропущено.
- Айосе Перес – 17 голов в 26 матчах.
Прогноз на матч «Сельта» – «Вильярреал»
Обе команды находятся в достойной форме и регулярно забивают. Сильные стороны в атаке перекрывают оборонительные недочeты, что делает матч отличным вариантом для ставок на результативность. Учитывая стабильную результативность обеих сторон, наиболее логичным выглядит вариант с обменом голами и возможным «овером».
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Сельты» больше 1.0 – коэффициент 1.72
- Гол Айосе Переса – коэффициент 2.60