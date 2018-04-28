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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Сельта
Вильярреал - Сельта: обзор матча 28 апреля 2018
Вильярреал
28.04.2018, суббота, 21:45
Испания. Примера, 35 тур
4 : 1
Завершен
Сельта
13'
К. Бакка
35'
К. Бакка
38'
К. Бакка
90+3'
С. Кастильехо
34'
П. Систо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Сельта
ГОЛ! 4:1!
С. Кастильехо
90'
+3
Желтая карточка
С. Кастильехо
64'
Желтая карточка
М. Тригерос
56'
ГОЛ! 3:1!
К. Бакка
38'
ГОЛ! 2:1!
К. Бакка
Пас отдал
Родри
35'
34'
ГОЛ! 1:1!
П. Систо
Пас отдал
Х. Санчес
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
19
Энес Унал
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
4-1-1-2-1
1
Асенхо
2
Рукавина
4
Руис
27
Гонсалес
2
Гаспар
16
Родри
14
Тригерос
90
Черышев
70
Кастильехо
70
Бакка
4-4-1-1
1
Альварес
22
Мальо
22
Кабрал
21
Гомес
17
Кастро
77
Систо
19
Санчес
68
Лоботка
10
Васс
10
Мендес
9
Гомес
Остались в запасе
Вильярреал
Сельта
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
7
Эмре Мор
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Вильярреал - Сельта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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