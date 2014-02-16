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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Сельта
Вильярреал - Сельта: обзор матча 16 февраля 2014
Вильярреал
16.02.2014, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 24 тур
0 : 2
Завершен
Сельта
83'
Ф. Орельяна
90'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Сельта
90'
Желтая карточка
Нолито
90'
ГОЛ! 0:2!
Нолито
83'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Орельяна
Пас отдал
А. Лопес
Замена
Х. Перейра
️️️️
Д. Дос Сантос
75'
Замена
Г. Паулиста
️️️️
Х. Антонио Дорадо
74'
Замена
М. Науэль
️️️️
М. Тригерос
73'
70'
Замена
А. Лопес
️️️️
А. Фернандес
Желтая карточка
М. Мусаккио
66'
62'
Желтая карточка
А. Фернандес
57'
Замена
Нолито
️️️️
М. Крон-Дели
46'
Замена
И. Лопес
️️️️
Г. Кабрал
40'
Желтая карточка
Й. Ортенече
30'
Желтая карточка
Г. Кабрал
Желтая карточка
Б. Йокич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
21
Бруно
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
12
Рафинья
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Вильярреал
13
Айтор
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
19
Хоан Роман
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
4-3-1-2
12
Хуан Карлос
5
Йокич
37
Мусаккио
5
Дорадо
2
Гаспар
21
Бруно
17
Пина
14
Тригерос
16
Гомес
10
Дос Сантос
24
Пербе
3-2-3-1-1
13
Родригес
18
Ортенече
22
Кабрал
3
Фонтас
22
Мальо
17
Кастро
17
Фернандес
7
Крон-Дели
12
Рафинья
14
Орельяна
77
Мина
5
Дорадо
3
Паулиста
3
Паулиста
5
Дорадо
14
Тригерос
77
Науэль
77
Науэль
14
Тригерос
10
Дос Сантос
9
Перейра
9
Перейра
10
Дос Сантос
22
Кабрал
12
Лопес
12
Лопес
22
Кабрал
17
Фернандес
14
Лопес
14
Лопес
17
Фернандес
7
Крон-Дели
3
Нолито
3
Нолито
7
Крон-Дели
Остались в запасе
Вильярреал
Сельта
13
Айтор
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
19
Хоан Роман
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Серхио Альварес
ВР
4
Борха Оубинья
ОП
8
Леви Мадинда
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
19
Хоан Роман
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
4
Борха Оубинья
ОП
8
Леви Мадинда
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Вильярреал - Сельта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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