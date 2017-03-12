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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Вильярреал
Сельта - Вильярреал: обзор матча 12 марта 2017
Сельта
12.03.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
45'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Вильярреал
Желтая карточка
Т. Бонгонда
90'
+1
Желтая карточка
Я. Аспас
90'
Желтая карточка
К. Планас
90'
89'
Замена
Родри
️️️️
Р. Сориано
87'
Желтая карточка
М. Мусаккио
85'
Желтая карточка
Джонатан
Замена
Д. Васс
️️️️
С. Гомес
82'
81'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
С. Бакамбу
73'
Желтая карточка
Х. Коста
71'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
Я. Аспас
️️️️
Н. Радойя
69'
Замена
К. Бове
️️️️
Э. Юлсагер
59'
45'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
М. Мусаккио
Желтая карточка
У. Мальо
14'
8'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
19
Хосабед Санчес
АП
22
Неманья Радойя
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Родри
ОП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Альварес
22
Мальо
21
Планас
21
Гомес
14
Ронкалья
21
Диас
17
Юлсагер
22
Радойя
19
Санчес
10
Бонгонда
25
Росси
4-4-2
1
Андрес
2
Гаспар
37
Мусаккио
4
Руис
24
Коста
6
Джонатан
21
Бруно
14
Тригерос
21
Сориано
94
Бакамбу
9
Сольдадо
21
Гомес
10
Васс
10
Васс
21
Гомес
22
Радойя
10
Аспас
10
Аспас
22
Радойя
17
Юлсагер
12
Бове
12
Бове
17
Юлсагер
21
Сориано
16
Родри
16
Родри
21
Сориано
9
Сольдадо
11
Сансоне
11
Сансоне
9
Сольдадо
94
Бакамбу
70
Кастильехо
70
Кастильехо
94
Бакамбу
Остались в запасе
Сельта
Вильярреал
25
Иван Вильяр
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
19
Рафаэль Борре
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Остались в запасе
19
Рафаэль Борре
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Сельта - Вильярреал
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Балаидос
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