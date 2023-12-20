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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Сельта
Вильярреал - Сельта: обзор матча 20 декабря 2023
Вильярреал
20.12.2023, среда, 23:30
Испания. Примера, 18 тур
3 : 2
Завершен
Сельта
13'
А. Педраса
40'
А. Манди
48'
Д. Парехо (П)
52'
А. Дувикас
57'
Й. Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Сельта
Замена
Р. Террац
️️️️
И. Акомах
89'
Замена
М. Тригерос
️️️️
А. Баэна
88'
86'
Замена
М. Родригес
️️️️
К. Васкес
84'
Желтая карточка
А. Дувикас
82'
Желтая карточка
М. Санчес
82'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
Ф. Серви
Желтая карточка
С. Комесанья
76'
Желтая карточка
А. Баэна
75'
72'
Желтая карточка
О. Мингеса
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
А. Морено
60'
Замена
Х. Куэнка
️️️️
Р. Альбиоль
60'
57'
ГОЛ! 3:2!
Й. Ларсен
Пас отдал
М. Санчес
52'
ГОЛ! 3:1!
А. Дувикас
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Парехо
48'
46'
Желтая карточка
К. Васкес
46'
Замена
К. Домингес
️️️️
К. Старфельт
46'
Замена
О. Мингеса
️️️️
Л. де ла Торре
46'
Замена
М. Санчес
️️️️
М. Ристич
ГОЛ! 2:0!
А. Манди
40'
Замена
К. Ромеро
️️️️
А. Педраса
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Педраса
Пас отдал
А. Серлот
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
(К)
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Карлос Дотор
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
31
Хави Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
3-2-2-2-1
1
Йоргенсен
5
Морено
39
Альбиоль
2
Манди
23
Педраса
2
Альтимира
10
Парехо
14
Комесанья
10
Баэна
11
Акомах
9
Серлот
4-1-2-3
13
Гуаита
20
Васкес
15
Старфельт
14
Нуньес
23
Ристич
13
Тапиа
8
Дотор
17
де ла Торре
22
Ларсен
10
Серви
9
Дувикас
23
Педраса
20
Ромеро
20
Ромеро
23
Педраса
39
Альбиоль
4
Куэнка
4
Куэнка
39
Альбиоль
11
Акомах
11
Террац
11
Террац
11
Акомах
10
Баэна
14
Тригерос
14
Тригерос
10
Баэна
5
Морено
25
Моралес
25
Моралес
5
Морено
23
Ристич
23
Санчес
23
Санчес
23
Ристич
15
Старфельт
23
Домингес
23
Домингес
15
Старфельт
17
де ла Торре
30
Мингеса
30
Мингеса
17
де ла Торре
10
Серви
19
Бамба
19
Бамба
10
Серви
20
Васкес
22
Родригес
22
Родригес
20
Васкес
Остались в запасе
Вильярреал
Сельта
25
Пепе Рейна
ВР
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Агустин Маркесин
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
31
Хави Домингес
ЦЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
31
Хави Домингес
ЦЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Вильярреал - Сельта
2
4
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
7
Нарушения
16
15
Количество передач
459
490
Сейвы
2
5
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
2.37
1.28
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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