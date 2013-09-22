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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Вильярреал
Сельта - Вильярреал: обзор матча 22 сентября 2013
Сельта
22.09.2013, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Вильярреал
Желтая карточка
У. Мальо
90'
+1
Желтая карточка
Рафинья
84'
77'
Замена
Ж. Пербе
️️️️
Д. Дос Сантос
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
А. Лопес
76'
Желтая карточка
Д. Костас
75'
68'
Замена
Э. Перес
️️️️
Кани
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
А. Фернандес
63'
58'
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Тригерос
Замена
Нолито
️️️️
С. Мина
58'
Желтая карточка
Й. Ортенече
54'
48'
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
А. Лопес
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Тони
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
20
Хавьер Акино
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
4-3-3
13
Родригес
18
Ортенече
3
Фонтас
4
Костас
22
Мальо
12
Рафинья
14
Лопес
17
Фернандес
77
Мина
19
Шарлес
10
Тони
4-4-2
1
Асенхо
2
Гаспар
5
Дорадо
37
Мусаккио
24
Коста
20
Акино
14
Тригерос
21
Бруно
8
Кани
9
Перейра
10
Дос Сантос
17
Фернандес
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
17
Фернандес
14
Лопес
14
Орельяна
14
Орельяна
14
Лопес
77
Мина
3
Нолито
3
Нолито
77
Мина
14
Тригерос
17
Пина
17
Пина
14
Тригерос
10
Дос Сантос
24
Пербе
24
Пербе
10
Дос Сантос
8
Кани
30
Перес
30
Перес
8
Кани
Остались в запасе
Сельта
Вильярреал
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
Главный тренер
Луис Энрике
12
Хуан Карлос
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Сельта - Вильярреал
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Балаидос
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