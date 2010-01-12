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Расписание матчей
Испания. Кубок
Вильярреал - Сельта
Вильярреал - Сельта: обзор матча 12 января 2010
Вильярреал
12.01.2010, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вильярреал - Сельта
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0
0
Желтые карточки
0
0
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