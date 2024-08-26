Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Сельта
Вильярреал - Сельта: обзор матча 26 августа 2024
Вильярреал
26.08.2024, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 3 тур
4 : 3
Завершен
Сельта
26'
С. Кардона
60'
Т. Барри
64'
Жаилсон (АГ)
90+10'
Д. Парехо
12'
Б. Иглесиас
31'
О. Мингеса
80'
К. Старфельт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Сельта
Желтая карточка
Н. Пепе
90'
+11
Пенальти не реализован!
Д. Парехо
90'
+10
ГОЛ! 4:3!
Д. Парехо
90'
+10
90'
+8
Желтая карточка
У. Альварес
88'
Желтая карточка
В. Сведберг
Желтая карточка
П. Гуйе
85'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
80'
80'
ГОЛ! 3:3!
К. Старфельт
Пас отдал
О. Мингеса
74'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Б. Иглесиас
Замена
П. Гуйе
️️️️
А. Баэна
72'
70'
Замена
Я. Аспас
️️️️
А. Гонсалес
70'
Замена
В. Сведберг
️️️️
Х. Манкильо
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Жаилсон
64'
ГОЛ! 2:2!
Т. Барри
Пас отдал
С. Кардона
60'
Замена
Т. Барри
️️️️
А. Данжума
59'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Й. Пино
58'
Замена
Л. Кошта
️️️️
Э. Байи
58'
58'
Замена
У. Альварес
️️️️
С. Каррейра
58'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
И. Мориба
Желтая карточка
К. Фемения
55'
52'
Желтая карточка
И. Мориба
Замена
А. Перес
️️️️
Ж. Морено
46'
31'
ГОЛ! 1:2!
О. Мингеса
ГОЛ! 1:1!
С. Кардона
Пас отдал
Ж. Морено
26'
12'
ГОЛ! 0:1!
Б. Иглесиас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Сельта
25
Иван Вильяр
(К)
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
16
Жаилсон
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
20
Альфон Гонсалес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
11
Илиас Акомах
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
4-2-3-1
13
Конде
23
Кардона
3
Байи
39
Альбиоль
2
Фемения
14
Комесанья
10
Парехо
10
Баэна
7
Данжума
10
Пино
7
Морено
4-2-2-2
25
Вильяр
22
Манкильо
5
Каррейра
30
Мингеса
15
Старфельт
16
Жаилсон
6
Мориба
23
Родригес
19
Бамба
7
Иглесиас
20
Гонсалес
3
Байи
2
Кошта
2
Кошта
3
Байи
10
Баэна
18
Гуйе
18
Гуйе
10
Баэна
10
Пино
19
Пепе
19
Пепе
10
Пино
7
Морено
22
Перес
22
Перес
7
Морено
7
Данжума
11
Барри
11
Барри
7
Данжума
22
Манкильо
19
Сведберг
19
Сведберг
22
Манкильо
5
Каррейра
23
Альварес
23
Альварес
5
Каррейра
6
Мориба
8
Бельтран
8
Бельтран
6
Мориба
20
Гонсалес
10
Аспас
10
Аспас
20
Гонсалес
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
Остались в запасе
Вильярреал
Сельта
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
11
Илиас Акомах
ПВ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Вильярреал - Сельта
4
3
Всего ударов по воротам
24
20
Удары в створ
9
9
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
7
Офсайды
2
1
Количество передач
449
563
Сейвы
4
6
Точность передач %
89
89
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
16
15
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
3.64
2.68
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Ортис Арьяс
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Сельта
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Вильярреала» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:44
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Вильярреала» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:44
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Вильярреала» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:44
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+