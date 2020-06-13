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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Вильярреал
Сельта - Вильярреал: обзор матча 13 июня 2020
Сельта
13.06.2020, суббота, 18:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
90+1'
М. Тригерос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Вильярреал
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Тригерос
Замена
Д. Суарес
️️️️
У. Мальо
84'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
С. Мина
81'
81'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
П. Алькасер
81'
Замена
М. Морланес
️️️️
М. Гомес
67'
Замена
М. Тригерос
️️️️
В. Иборра
Замена
П. Систо
️️️️
Рафинья
59'
58'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Ж. Морено
58'
Замена
К. Бакка
️️️️
С. Касорла
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Х. Эрнандес
46'
Желтая карточка
П. Шейх
40'
37'
Желтая карточка
В. Иборра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
12
Рафинья
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
4-3-3
36
Бланко
15
Оласа
24
Мурильо
14
Араужо
22
Мальо
26
Брадарич
12
Рафинья
24
Шейх
77
Мина
10
Аспас
21
Эрнандес
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
14
Торрес
39
Альбиоль
5
Морено
99
Ангисса
8
Касорла
10
Иборра
16
Гомес
7
Морено
9
Алькасер
21
Эрнандес
5
Йокушлу
5
Йокушлу
21
Эрнандес
12
Рафинья
77
Систо
77
Систо
12
Рафинья
22
Мальо
4
Суарес
4
Суарес
22
Мальо
77
Мина
90
Смолов
90
Смолов
77
Мина
7
Морено
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
7
Морено
9
Алькасер
10
Онтиверос
10
Онтиверос
9
Алькасер
16
Гомес
8
Морланес
8
Морланес
16
Гомес
10
Иборра
14
Тригерос
14
Тригерос
10
Иборра
8
Касорла
70
Бакка
70
Бакка
8
Касорла
Остались в запасе
Сельта
Вильярреал
10
Брайс Мендес
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
1
Андрес
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
21
Серхио Лосано
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
21
Серхио Лосано
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Сельта - Вильярреал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Валентин Писсаро Гомес
Стадион:
Балаидос
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