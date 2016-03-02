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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Вильярреал
Сельта - Вильярреал: обзор матча 02 марта 2016
Сельта
02.03.2016, среда, 22:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Вильярреал
Замена
Н. Радойя
️️️️
Нолито
88'
86'
Желтая карточка
А. Рукавина
77'
Желтая карточка
М. Гаспар
75'
Замена
Бруно
️️️️
М. Тригерос
Желтая карточка
Г. Кабрал
73'
73'
Желтая карточка
Э. Байи
72'
Желтая карточка
Д. Суарес
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Д. Гуидетти
69'
65'
Замена
Адриан
️️️️
М. Науэль
64'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Л. Баптистао
54'
Желтая карточка
М. Науэль
Желтая карточка
М. Диас
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
4
Денис Суарес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Клаудио Бове
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
21
Бруно
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Альварес
17
Кастро
21
Гомес
22
Кабрал
22
Мальо
21
Диас
10
Васс
14
Орельяна
3
Нолито
10
Аспас
11
Гуидетти
4-2-2-2
23
Ареоля
2
Гаспар
3
Байи
2
Рукавина
4
Руис
14
Тригерос
17
Пина
4
Суарес
77
Науэль
12
Баптистао
94
Бакамбу
11
Гуидетти
10
Бонгонда
10
Бонгонда
11
Гуидетти
3
Нолито
22
Радойя
22
Радойя
3
Нолито
14
Тригерос
21
Бруно
21
Бруно
14
Тригерос
12
Баптистао
70
Кастильехо
70
Кастильехо
12
Баптистао
77
Науэль
20
Адриан
20
Адриан
77
Науэль
Остались в запасе
Сельта
Вильярреал
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
12
Клаудио Бове
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
12
Клаудио Бове
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Сельта - Вильярреал
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Балаидос
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