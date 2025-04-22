23 апреля на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 34-го тура Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас». Хозяева продолжают погоню за чемпионским титулом, в то время как гости занимают безопасное место в середине таблицы и решают задачи локального характера. Для команды Артеты каждый матч – финал, и потеря очков может стоить дорого в борьбе за золото.
«Арсенал»
«Канониры» набрали 66 очков и идут на втором месте, отставая от лидеров незначительно. Команда выдала беспроигрышную серию из 11 матчей и демонстрирует сбалансированную игру. За последние 5 туров в АПЛ коллектив забил 11 голов, пропустив лишь 3 – это отражает не только атакующую мощь, но и надeжность обороны. В среднем – 2.20 гола за игру, при 0.60 пропущенных.
Кай Хавертц – лучший снайпер команды, на его счету 15 мячей в 34 матчах. В последних матчах «Арсенал» стабильно открывает счeт в первом тайме, демонстрируя агрессивное начало и высокую интенсивность игры. Победа над «Ипсвичем» 4:0 на выезде лишь укрепила их статус фаворитов встречи.
«Кристал Пэлас»
Команда Пэдди Маккарти занимает 12-е место и имеет 44 очка. Несмотря на статус середняка, в последних турах «Пэлас» испытывает определeнные трудности: три матча без побед, при этом 12 пропущенных мячей за 5 игр. В среднем – 2.40 гола в свои ворота. Атака также нестабильна, 5 мячей за 5 встреч (1.00 в среднем).
Жан-Филипп Матета остаeтся главной ударной силой команды, оформив 16 голов за сезон. Однако оборона «орлов» даeт серьeзные сбои, особенно против команд из топ-6, что делает визит в Лондон крайне сложной задачей.
Факты о командах
«Арсенал»:
- 2-е место, 66 очков.
- Забивает в 10 последних матчах.
- В последних 5 матчах: 11 забито, 3 пропущено.
- Хавертц – 15 голов в 34 играх.
«Кристал Пэлас»:
- 12-е место, 44 очка.
- 3 матча без побед.
- В последних 5 матчах: 5 забито, 12 пропущено.
- Матета – 16 голов в 39 играх.
Прогноз на матч «Арсенал» – «Кристал Пэлас»
Разница в уровне игры и турнирной мотивации очевидна. «Арсенал» показывает мощные атакующие показатели, особенно в домашних матчах. «Кристал Пэлас» не справляется с атакой соперников и слишком часто допускает ошибки в обороне. С большой долей вероятности хозяева забьют минимум дважды, а гости могут и вовсе остаться без гола.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Арсенала» с форой (-1) – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 – коэффициент 1.78
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95
- Гол Кая Хаверца – коэффициент 2.25