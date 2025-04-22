23 апреля на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 34-го тура Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас». Хозяева продолжают погоню за чемпионским титулом, в то время как гости занимают безопасное место в середине таблицы и решают задачи локального характера. Для команды Артеты каждый матч – финал, и потеря очков может стоить дорого в борьбе за золото.

«Арсенал»

«Канониры» набрали 66 очков и идут на втором месте, отставая от лидеров незначительно. Команда выдала беспроигрышную серию из 11 матчей и демонстрирует сбалансированную игру. За последние 5 туров в АПЛ коллектив забил 11 голов, пропустив лишь 3 – это отражает не только атакующую мощь, но и надeжность обороны. В среднем – 2.20 гола за игру, при 0.60 пропущенных.

Кай Хавертц – лучший снайпер команды, на его счету 15 мячей в 34 матчах. В последних матчах «Арсенал» стабильно открывает счeт в первом тайме, демонстрируя агрессивное начало и высокую интенсивность игры. Победа над «Ипсвичем» 4:0 на выезде лишь укрепила их статус фаворитов встречи.

«Кристал Пэлас»

Команда Пэдди Маккарти занимает 12-е место и имеет 44 очка. Несмотря на статус середняка, в последних турах «Пэлас» испытывает определeнные трудности: три матча без побед, при этом 12 пропущенных мячей за 5 игр. В среднем – 2.40 гола в свои ворота. Атака также нестабильна, 5 мячей за 5 встреч (1.00 в среднем).

Жан-Филипп Матета остаeтся главной ударной силой команды, оформив 16 голов за сезон. Однако оборона «орлов» даeт серьeзные сбои, особенно против команд из топ-6, что делает визит в Лондон крайне сложной задачей.

Факты о командах

«Арсенал»:

2-е место, 66 очков.

Забивает в 10 последних матчах.

В последних 5 матчах: 11 забито, 3 пропущено.

Хавертц – 15 голов в 34 играх.

«Кристал Пэлас»:

12-е место, 44 очка.

3 матча без побед.

В последних 5 матчах: 5 забито, 12 пропущено.

Матета – 16 голов в 39 играх.

Личные встречи 60% (15) 28% (7) 12% (3) 54 Забитых мячей 30 2.16 В среднем за матч 1.2 5:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 1:5 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 34 тур Арсенал 2 : 2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 17 тур Кристал Пэлас 1 : 5 Арсенал Англия. Кубок лиги, 1/4 финала Арсенал 3 : 2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 21 тур Арсенал 5 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 2 тур Кристал Пэлас 0 : 1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 28 тур Арсенал 4 : 1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 1 тур Кристал Пэлас 0 : 2 Арсенал Англия. Премьер-лига, 31 тур Кристал Пэлас 3 : 0 Арсенал Англия. Премьер-лига, 8 тур Арсенал 2 : 2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 37 тур Кристал Пэлас 1 : 3 Арсенал Англия. Премьер-лига, 18 тур Арсенал 0 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 22 тур Кристал Пэлас 1 : 1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 10 тур Арсенал 2 : 2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 35 тур Арсенал 2 : 3 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 10 тур Кристал Пэлас 2 : 2 Арсенал Англия. Премьер-лига, 24 тур Арсенал 4 : 1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 20 тур Кристал Пэлас 2 : 3 Арсенал Англия. Премьер-лига, 32 тур Кристал Пэлас 3 : 0 Арсенал Англия. Премьер-лига, 19 тур Арсенал 2 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 34 тур Арсенал 1 : 1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 2 тур Кристал Пэлас 1 : 2 Арсенал Англия. Премьер-Лига, 26 тур Кристал Пэлас 1 : 2 Арсенал Англия. Премьер-Лига, 1 тур Арсенал 2 : 1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-Лига, 24 тур Арсенал 2 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-Лига, 9 тур Кристал Пэлас 0 : 2 Арсенал

Прогноз на матч «Арсенал» – «Кристал Пэлас»

Разница в уровне игры и турнирной мотивации очевидна. «Арсенал» показывает мощные атакующие показатели, особенно в домашних матчах. «Кристал Пэлас» не справляется с атакой соперников и слишком часто допускает ошибки в обороне. С большой долей вероятности хозяева забьют минимум дважды, а гости могут и вовсе остаться без гола.

Рекомендованные ставки: