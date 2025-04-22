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«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

22 апреля 2025 8:31
Арсенал - Кристал Пэлас
23 апр. 2025, среда 22:00 | Англия. Премьер-лига, 34 тур
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1.85
Победа «Арсенала» с форой (-1) – коэфф 1.85
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23 апреля на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 34-го тура Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас». Хозяева продолжают погоню за чемпионским титулом, в то время как гости занимают безопасное место в середине таблицы и решают задачи локального характера. Для команды Артеты каждый матч – финал, и потеря очков может стоить дорого в борьбе за золото.

«Арсенал»

«Канониры» набрали 66 очков и идут на втором месте, отставая от лидеров незначительно. Команда выдала беспроигрышную серию из 11 матчей и демонстрирует сбалансированную игру. За последние 5 туров в АПЛ коллектив забил 11 голов, пропустив лишь 3 – это отражает не только атакующую мощь, но и надeжность обороны. В среднем – 2.20 гола за игру, при 0.60 пропущенных.

Кай Хавертц – лучший снайпер команды, на его счету 15 мячей в 34 матчах. В последних матчах «Арсенал» стабильно открывает счeт в первом тайме, демонстрируя агрессивное начало и высокую интенсивность игры. Победа над «Ипсвичем» 4:0 на выезде лишь укрепила их статус фаворитов встречи.

«Кристал Пэлас»

Команда Пэдди Маккарти занимает 12-е место и имеет 44 очка. Несмотря на статус середняка, в последних турах «Пэлас» испытывает определeнные трудности: три матча без побед, при этом 12 пропущенных мячей за 5 игр. В среднем – 2.40 гола в свои ворота. Атака также нестабильна, 5 мячей за 5 встреч (1.00 в среднем).

Жан-Филипп Матета остаeтся главной ударной силой команды, оформив 16 голов за сезон. Однако оборона «орлов» даeт серьeзные сбои, особенно против команд из топ-6, что делает визит в Лондон крайне сложной задачей.

Факты о командах

«Арсенал»:

  • 2-е место, 66 очков.
  • Забивает в 10 последних матчах.
  • В последних 5 матчах: 11 забито, 3 пропущено.
  • Хавертц – 15 голов в 34 играх.

«Кристал Пэлас»:

  • 12-е место, 44 очка.
  • 3 матча без побед.
  • В последних 5 матчах: 5 забито, 12 пропущено.
  • Матета – 16 голов в 39 играх.

Личные встречи
60% (15)
28% (7)
12% (3)
54
Забитых мячей
30
2.16
В среднем за матч
1.2
5:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал
2 : 2
23.04.2025
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
1 : 5
21.12.2024
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Арсенал
3 : 2
18.12.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
5 : 0
20.01.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
21.08.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
4 : 1
19.03.2023
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
05.08.2022
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Кристал Пэлас
3 : 0
04.04.2022
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 2
18.10.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
19.05.2021
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
0 : 0
14.01.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
11.01.2020
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
2 : 2
27.10.2019
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Арсенал
2 : 3
21.04.2019
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
2 : 2
28.10.2018
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
4 : 1
20.01.2018
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
28.12.2017
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Кристал Пэлас
3 : 0
10.04.2017
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
2 : 0
01.01.2017
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал
1 : 1
17.04.2016
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
16.08.2015
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
21.02.2015
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Арсенал
2 : 1
16.08.2014
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Арсенал
2 : 0
02.02.2014
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
26.10.2013
Арсенал
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Прогноз на матч «Арсенал» – «Кристал Пэлас»

Разница в уровне игры и турнирной мотивации очевидна. «Арсенал» показывает мощные атакующие показатели, особенно в домашних матчах. «Кристал Пэлас» не справляется с атакой соперников и слишком часто допускает ошибки в обороне. С большой долей вероятности хозяева забьют минимум дважды, а гости могут и вовсе остаться без гола.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Арсенала» с форой (-1) – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 – коэффициент 1.78
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95
  • Гол Кая Хаверца – коэффициент 2.25

1.85
Победа «Арсенала» с форой (-1) – коэфф 1.85
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Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Арсенал
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0 : 1
1.85
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