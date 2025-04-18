«Вест Хэм» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

19 апреля на «Стадионе Лондон» Вест Хэм (17-е место, 35 очков) сыграет с Саутгемптоном (20-е место, 10 очков), который борется за выживание. Хозяева не могут победить пять туров подряд, но в пяти матчах забивают в среднем 0.8 гола за игру. Саутгемптон же не побеждает девять матчей подряд, пропуская в каждом из них. Этот матч станет для Вест Хэма шансом выйти из кризиса, а для гостей – прервать серию поражений.

«Вест Хэм»

Команда идет 17-й в таблице, набрав 35 очков, и не может одержать победу пять туров подряд. В пяти последних матчах забито 4 гола (в среднем 0.8 за игру) и пропущено 7 (1.4 в среднем).

Лучший бомбардир Джеррод Боуэн (9 голов в 30 матчах) остается ключевым, но атака нестабильна. Оборона также дает сбои, однако в очных домашних встречах против Саутгемптона Вест Хэм не проигрывает пять из семи последних.

«Саутгемптон»

Гости идут последними в таблице, набрав 10 очков, и уже девять туров не знают вкуса победы. В пяти последних матчах забито 4 гола (в среднем 0.8 за игру) и пропущено 12 (2.4 в среднем).

Лучший бомбардир Кэмерон Арчер (5 голов в 34 матчах) не хватает команде для спасения. Саутгемптон пропускает в каждом из последних 15 матчей, что делает их ворота уязвимыми даже для слабых соперников.

Факты о командах

Не выигрывает пять матчей подряд.

Забивает в пяти из последних пяти очных матчей с Саутгемптоном.

В среднем 0.8 гола за игру в атаке за последние 5 игр.

Не побеждает девять матчей подряд.

Пропускает в каждом из последних 15 матчей.

В среднем 2.4 гола за игру в защите за последние 5 игр.

Личные встречи 44% (12) 30% (8) 26% (7) 39 Забитых мячей 27 1.44 В среднем за матч 1 4:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Англия. Премьер-лига, 33 тур Вест Хэм 1 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 18 тур Саутгемптон 0 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 29 тур Вест Хэм 1 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 11 тур Саутгемптон 1 : 1 Вест Хэм Англия. Кубок, 1/8 финала Саутгемптон 3 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 19 тур Вест Хэм 2 : 3 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 4 тур Саутгемптон 0 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 38 тур Вест Хэм 3 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 16 тур Саутгемптон 0 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 28 тур Вест Хэм 3 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 17 тур Саутгемптон 0 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 37 тур Вест Хэм 3 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 19 тур Саутгемптон 1 : 2 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 32 тур Вест Хэм 3 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 2 тур Саутгемптон 3 : 2 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 24 тур Саутгемптон 1 : 3 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 6 тур Вест Хэм 0 : 3 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 25 тур Саутгемптон 1 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 19 тур Вест Хэм 2 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-Лига, 25 тур Саутгемптон 0 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-Лига, 3 тур Вест Хэм 1 : 3 Саутгемптон Англия. Премьер-Лига, 27 тур Вест Хэм 3 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-Лига, 4 тур Саутгемптон 0 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-Лига, 33 тур Саутгемптон 1 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-Лига, 8 тур Вест Хэм 4 : 1 Саутгемптон Англия. Чемпионшип, 31 тур Вест Хэм 1 : 1 Саутгемптон Англия. Чемпионшип, 12 тур Саутгемптон 1 : 0 Вест Хэм

Прогноз на матч

«Вест Хэм» имеет преимущество в домашней статистике и атакующем потенциале (забивает в очных встречах), но текущая форма оставляет вопросы: пять матчей без побед. Саутгемптон же в зоне вылета демонстрирует катастрофическую оборону (2.4 гола за игру за пять матчей), но атака тоже слаба.

Вероятный исход: победа Вест Хэма с разницей в один гол. Саутгемптон может ответить, но их ворота останутся под угрозой.

Рекомендованные ставки