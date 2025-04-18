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«Вест Хэм» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

18 апреля 2025 14:00
Вест Хэм - Саутгемптон
19 апр. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 33 тур
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1.8
Победа «Вест Хэма» – коэф. 1.80
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19 апреля на «Стадионе Лондон» Вест Хэм (17-е место, 35 очков) сыграет с Саутгемптоном (20-е место, 10 очков), который борется за выживание. Хозяева не могут победить пять туров подряд, но в пяти матчах забивают в среднем 0.8 гола за игру. Саутгемптон же не побеждает девять матчей подряд, пропуская в каждом из них. Этот матч станет для Вест Хэма шансом выйти из кризиса, а для гостей – прервать серию поражений.

«Вест Хэм»

Команда идет 17-й в таблице, набрав 35 очков, и не может одержать победу пять туров подряд. В пяти последних матчах забито 4 гола (в среднем 0.8 за игру) и пропущено 7 (1.4 в среднем).

Лучший бомбардир Джеррод Боуэн (9 голов в 30 матчах) остается ключевым, но атака нестабильна. Оборона также дает сбои, однако в очных домашних встречах против Саутгемптона Вест Хэм не проигрывает пять из семи последних.

«Саутгемптон»

Гости идут последними в таблице, набрав 10 очков, и уже девять туров не знают вкуса победы. В пяти последних матчах забито 4 гола (в среднем 0.8 за игру) и пропущено 12 (2.4 в среднем).

Лучший бомбардир Кэмерон Арчер (5 голов в 34 матчах) не хватает команде для спасения. Саутгемптон пропускает в каждом из последних 15 матчей, что делает их ворота уязвимыми даже для слабых соперников.

Факты о командах

«Вест Хэм»

  • Не выигрывает пять матчей подряд.
  • Забивает в пяти из последних пяти очных матчей с Саутгемптоном.
  • В среднем 0.8 гола за игру в атаке за последние 5 игр.

«Саутгемптон»

  • Не побеждает девять матчей подряд.
  • Пропускает в каждом из последних 15 матчей.
  • В среднем 2.4 гола за игру в защите за последние 5 игр.

Личные встречи
44% (12)
30% (8)
26% (7)
39
Забитых мячей
27
1.44
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
1 : 1
19.04.2025
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Саутгемптон
0 : 1
26.12.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
1 : 0
02.04.2023
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Саутгемптон
1 : 1
16.10.2022
Вест Хэм
Англия. Кубок, 1/8 финала
Саутгемптон
3 : 1
02.03.2022
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
2 : 3
26.12.2021
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Саутгемптон
0 : 0
11.09.2021
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
3 : 0
23.05.2021
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0 : 0
29.12.2020
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Хэм
3 : 1
29.02.2020
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
0 : 1
14.12.2019
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Хэм
3 : 0
04.05.2019
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Саутгемптон
1 : 2
27.12.2018
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вест Хэм
3 : 0
31.03.2018
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Саутгемптон
3 : 2
19.08.2017
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Саутгемптон
1 : 3
04.02.2017
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вест Хэм
0 : 3
25.09.2016
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Саутгемптон
1 : 0
06.02.2016
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
2 : 1
28.12.2015
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Саутгемптон
0 : 0
11.02.2015
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вест Хэм
1 : 3
30.08.2014
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Хэм
3 : 1
22.02.2014
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Саутгемптон
0 : 0
15.09.2013
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Саутгемптон
1 : 1
13.04.2013
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Вест Хэм
4 : 1
20.10.2012
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Вест Хэм
1 : 1
14.02.2012
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Саутгемптон
1 : 0
18.10.2011
Вест Хэм
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Прогноз на матч

«Вест Хэм» имеет преимущество в домашней статистике и атакующем потенциале (забивает в очных встречах), но текущая форма оставляет вопросы: пять матчей без побед. Саутгемптон же в зоне вылета демонстрирует катастрофическую оборону (2.4 гола за игру за пять матчей), но атака тоже слаба.

Вероятный исход: победа Вест Хэма с разницей в один гол. Саутгемптон может ответить, но их ворота останутся под угрозой.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Вест Хэма» – коэф. 1.80
  • Обе забьют – Да – коэф. 2.20
  • Тотал больше 2.5 голов – коэф. 2.00
  • Индивидуальный тотал «Вест Хэма» больше 1.5 – коэф. 2.10

1.8
Победа «Вест Хэма» – коэф. 1.80
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Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Саутгемптон Вест Хэм
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