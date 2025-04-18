«Вест Хэм» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

19 апреля на «Стадионе Лондон» Вест Хэм (17-е место, 35 очков) сыграет с Саутгемптоном (20-е место, 10 очков), который борется за выживание. Хозяева не могут победить пять туров подряд, но в пяти матчах забивают в среднем 0.8 гола за игру. Саутгемптон же не побеждает девять матчей подряд, пропуская в каждом из них. Этот матч станет для Вест Хэма шансом выйти из кризиса, а для гостей – прервать серию поражений.
«Вест Хэм»
Команда идет 17-й в таблице, набрав 35 очков, и не может одержать победу пять туров подряд. В пяти последних матчах забито 4 гола (в среднем 0.8 за игру) и пропущено 7 (1.4 в среднем).
Лучший бомбардир Джеррод Боуэн (9 голов в 30 матчах) остается ключевым, но атака нестабильна. Оборона также дает сбои, однако в очных домашних встречах против Саутгемптона Вест Хэм не проигрывает пять из семи последних.
«Саутгемптон»
Гости идут последними в таблице, набрав 10 очков, и уже девять туров не знают вкуса победы. В пяти последних матчах забито 4 гола (в среднем 0.8 за игру) и пропущено 12 (2.4 в среднем).
Лучший бомбардир Кэмерон Арчер (5 голов в 34 матчах) не хватает команде для спасения. Саутгемптон пропускает в каждом из последних 15 матчей, что делает их ворота уязвимыми даже для слабых соперников.
Факты о командах
«Вест Хэм»
- Не выигрывает пять матчей подряд.
- Забивает в пяти из последних пяти очных матчей с Саутгемптоном.
- В среднем 0.8 гола за игру в атаке за последние 5 игр.
«Саутгемптон»
- Не побеждает девять матчей подряд.
- Пропускает в каждом из последних 15 матчей.
- В среднем 2.4 гола за игру в защите за последние 5 игр.
Прогноз на матч
«Вест Хэм» имеет преимущество в домашней статистике и атакующем потенциале (забивает в очных встречах), но текущая форма оставляет вопросы: пять матчей без побед. Саутгемптон же в зоне вылета демонстрирует катастрофическую оборону (2.4 гола за игру за пять матчей), но атака тоже слаба.
Вероятный исход: победа Вест Хэма с разницей в один гол. Саутгемптон может ответить, но их ворота останутся под угрозой.
Рекомендованные ставки
- Победа «Вест Хэма» – коэф. 1.80
- Обе забьют – Да – коэф. 2.20
- Тотал больше 2.5 голов – коэф. 2.00
- Индивидуальный тотал «Вест Хэма» больше 1.5 – коэф. 2.10