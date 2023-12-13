Неожиданный запрет для «Барсы» – клубу придется экономить на самом важном

Каталонцы борются с последствиями самой сильной за последние сто лет засухи в регионе. К концу ноября местные водохранилища оказались заполнены всего на 19%. Для того чтобы восполнить запасы воды, власти вводят все новые и новые ограничения. Со следующей недели жителям запретят пользоваться душами в фитнес-клубах и спортивных центрах.

Исключений не будет – от ежедневных водных процедур на клубной базе придется отказаться даже профессиональным футболистам. Об этом в интервью Cadena SER рассказал каталонский министр по борьбе с изменениями климата Дэвид Маскорт. По его словам, футбольные клубы – «Барселона», «Жирона» и «Эспаньол» – и так используют много воды для полива своих футбольных газонов. Так что теперь игрокам после тренировок и матчей придется принимать душ у себя дома. Главное, чтобы экономия воды не привела к голевой засухе.

Фото: IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN, Oscar J. Barroso / Global look press