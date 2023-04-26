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    Бомбалейла Все блоги -

    Неожиданный запрет для «Барсы» – клубу придется экономить на самом важном

    13 декабря, 17:15
    Текст, в котором очень мало воды.

    Каталонцы борются с последствиями самой сильной за последние сто лет засухи в регионе. К концу ноября местные водохранилища оказались заполнены всего на 19%. Для того чтобы восполнить запасы воды, власти вводят все новые и новые ограничения. Со следующей недели жителям запретят пользоваться душами в фитнес-клубах и спортивных центрах.

    Исключений не будет – от ежедневных водных процедур на клубной базе придется отказаться даже профессиональным футболистам. Об этом в интервью Cadena SER рассказал каталонский министр по борьбе с изменениями климата Дэвид Маскорт. По его словам, футбольные клубы – «Барселона», «Жирона» и «Эспаньол» – и так используют много воды для полива своих футбольных газонов. Так что теперь игрокам после тренировок и матчей придется принимать душ у себя дома. Главное, чтобы экономия воды не привела к голевой засухе.

    Фото: IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN, Oscar J. Barroso / Global look press

    Рейтинг: 4.7 Голосов: 3
    Комментарии9
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      Рейтинг: +11

      zayeralskae 21 час назад

      Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: «СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОГНОЗ». 10 лет ему. На первом месте выходит.

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      Рейтинг: +6838

      Питерский князь 13 декабря, 23:07

      Долго я ждал момента, когда откат от санкций придет в Европу.
      Сейчас будут говорить про воду, потом кислород начнут экономить.
      :)))

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      Рейтинг: +13

      TERMINATOR GENISYS > Питерский князь 13 декабря, 23:34

      27-летний американский актер Том Холланд, известный ролью в фильме "Человек паук" много лет не платил за воду, потому что считал, что это бесплатно. Он 5 лет не платил за водоснабжение, которым пользовался ))))

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      Рейтинг: +1436

      САНЁК17 13 декабря, 19:51

      Не мытые в европе тоже будут?

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      Рейтинг: +7041

      fakeid 13 декабря, 18:24

      в тарасофке вон, вообще не моются, за редкими исключениями, когда глушаков парил зулуса в бане. промкваса по запаху вообще за версту можно учуять. ну он и сам это знает.

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      Рейтинг: +171

      Glebson 13 декабря, 18:20

      Какая разница где принимать душ, если его всё равно примут и израсходуют воду?)

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      Рейтинг: +12

      Димтрий > Glebson 13 декабря, 20:10

      Дома сам платит.

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      Рейтинг: +12

      Димтрий > Димтрий 13 декабря, 20:12

      В Европе куб воды стоит 5 евро.

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      Рейтинг: +5782

      Ziklop > Димтрий 13 декабря, 21:15

      в швейцарии даже больше, но зарплата в 10 000евро там средняя

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