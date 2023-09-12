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Экс-игрок ЦСКА оконфузился на интервью – не смог перевести английское слово

Бахтиер Зайнутдинов в августе уехал из России и присоединился к «Бешикташу».

В состав новой команды экс-полузащитник ЦСКА влился без проблем и даже забил в еврокубках, а вот со знанием языка пока не все так гладко.

Зайнутдинов оконфузился, давая интервью клубной пресс-службе. Оказывается, он не знает как переводится довольно простое английское слово «word».

У Бахтиера спросили на английском, выучил ли он какие-то турецкие слова (turkish words).

«Кефтеме, баклава, чай, искендер-кебаб...» - начал перечислять футболист, перепутавший слова «words» и «foods» (продукты).

Это рассмешило ведущего интервью. После он повторно задал вопрос про турецкие слова. А Зайнутдинову потребовалась «помощь зала».

«А «words» это что такое?» - переспросил бывший игрок ЦСКА на русском языке у какого-то человека за кадром.

Бешикташ ЦСКА
Комментарии (3)
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Марк Аврелий!
1694475647
На этом месте надо было заржать!
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acor94
1694496039
А ты, редактор новости, сам то знаешь языки?)
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acor94
1694496150
А если по теме, чем название турецкой еды - не турецкие слова. Он сказал что-то не то? Кефтеме или баклава это не турецкие слова? Человек приехал в страну и первое что выучил - меню в кебабной, я б тоже так сделал.
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