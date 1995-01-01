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    Экс-игрок ЦСКА оконфузился на интервью – не смог перевести английское слово

    12 сентября, 00:58
    Зайнутдинов попал в неловкую ситуацию!

    Бахтиер Зайнутдинов в августе уехал из России и присоединился к «Бешикташу».

    В состав новой команды экс-полузащитник ЦСКА влился без проблем и даже забил в еврокубках, а вот со знанием языка пока не все так гладко.

    Зайнутдинов оконфузился, давая интервью клубной пресс-службе. Оказывается, он не знает как переводится довольно простое английское слово «word».

    У Бахтиера спросили на английском, выучил ли он какие-то турецкие слова (turkish words).

    «Кефтеме, баклава, чай, искендер-кебаб...» - начал перечислять футболист, перепутавший слова «words» и «foods» (продукты).

    Это рассмешило ведущего интервью. После он повторно задал вопрос про турецкие слова. А Зайнутдинову потребовалась «помощь зала».

    «А «words» это что такое?» - переспросил бывший игрок ЦСКА на русском языке у какого-то человека за кадром.

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      Ильин-Александр-google 12 часов назад

      Ну и что?

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      Рейтинг: +1083

      Айболид 19 часов назад

      Карандаш? Э пенсил. Ес...
      Стол? Э тейбл. Ес.
      Девушка? Чувиха. Да нет, по-английски, ну? Герл!
      О, ес, герл!
      Ес, ес ОБЭХЭЭС! (с)

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      Рейтинг: +3692

      FRZZ 21 час назад

      Зайнутдинову проще будет выучить турецкий язык. Турецкий и азербайджанский это почти один язык. Туркменский тоже близкий, а казахский конечно отличается сильно.

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      Рейтинг: +3951

      acor94 22 часа назад

      А если по теме, чем название турецкой еды - не турецкие слова. Он сказал что-то не то? Кефтеме или баклава это не турецкие слова?

      Человек приехал в страну и первое что выучил - меню в кебабной, я б тоже так сделал.

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      Рейтинг: +3951

      acor94 23 часа назад

      А ты, редактор новости, сам то знаешь языки?)

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      Рейтинг: +313

      Марк Аврелий! 12 сентября, 02:40

      На этом месте надо было заржать!

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