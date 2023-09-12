Экс-игрок ЦСКА оконфузился на интервью – не смог перевести английское слово

Бахтиер Зайнутдинов в августе уехал из России и присоединился к «Бешикташу».

В состав новой команды экс-полузащитник ЦСКА влился без проблем и даже забил в еврокубках, а вот со знанием языка пока не все так гладко.

Зайнутдинов оконфузился, давая интервью клубной пресс-службе. Оказывается, он не знает как переводится довольно простое английское слово «word».

У Бахтиера спросили на английском, выучил ли он какие-то турецкие слова (turkish words).

«Кефтеме, баклава, чай, искендер-кебаб...» - начал перечислять футболист, перепутавший слова «words» и «foods» (продукты).

Это рассмешило ведущего интервью. После он повторно задал вопрос про турецкие слова. А Зайнутдинову потребовалась «помощь зала».

«А «words» это что такое?» - переспросил бывший игрок ЦСКА на русском языке у какого-то человека за кадром.