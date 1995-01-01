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    Клуб Месси строит новый стадион за миллиард долларов – он вас удивит

    11 сентября, 18:45
    Всего 25 тысяч мест, но какой масштаб!

    «Интер Майами» переедет на новый стадион в 2025 году.

    Сейчас команда Лионеля Месси играет на арене «Драйв Пинк» в 50 километрах от центра Майами, которая вмещает 21 тысячу зрителей.

    Новый стадион Miami Freedom Park на 25 тысяч зрителей будет расположен недалеко от аэропорта Майами на месте бывшего гольф-клуба. Стоимость строительства оценивается примерно в 1 миллиард долларов.

    Почему так много? Стадион займет лишь небольшую часть территории комплекса – меньше 10%.

    Рядом с ареной откроется общественный парк площадью почти 235 тысяч квадратных метров – он станет самым большим в Майами.

    Также будут построены три отеля на 750 номеров, офисы, магазины, рестораны, развлекательные заведения.

    Фундамент нового объекта начнут закладывать уже в 2023 году.

    Фото: соцсети «Интер Майами».

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