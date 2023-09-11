Клуб Месси строит новый стадион за миллиард долларов – он вас удивит

«Интер Майами» переедет на новый стадион в 2025 году.

Сейчас команда Лионеля Месси играет на арене «Драйв Пинк» в 50 километрах от центра Майами, которая вмещает 21 тысячу зрителей.

Новый стадион Miami Freedom Park на 25 тысяч зрителей будет расположен недалеко от аэропорта Майами на месте бывшего гольф-клуба. Стоимость строительства оценивается примерно в 1 миллиард долларов.

Почему так много? Стадион займет лишь небольшую часть территории комплекса – меньше 10%.

Рядом с ареной откроется общественный парк площадью почти 235 тысяч квадратных метров – он станет самым большим в Майами.

Также будут построены три отеля на 750 номеров, офисы, магазины, рестораны, развлекательные заведения.

Фундамент нового объекта начнут закладывать уже в 2023 году.

Фото: соцсети «Интер Майами».