Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Клуб Месси строит новый стадион за миллиард долларов – он вас удивит

«Интер Майами» переедет на новый стадион в 2025 году.

Сейчас команда Лионеля Месси играет на арене «Драйв Пинк» в 50 километрах от центра Майами, которая вмещает 21 тысячу зрителей.

Новый стадион Miami Freedom Park на 25 тысяч зрителей будет расположен недалеко от аэропорта Майами на месте бывшего гольф-клуба. Стоимость строительства оценивается примерно в 1 миллиард долларов.

Почему так много? Стадион займет лишь небольшую часть территории комплекса – меньше 10%.

Рядом с ареной откроется общественный парк площадью почти 235 тысяч квадратных метров – он станет самым большим в Майами.

Также будут построены три отеля на 750 номеров, офисы, магазины, рестораны, развлекательные заведения.

Фундамент нового объекта начнут закладывать уже в 2023 году.

Фото: соцсети «Интер Майами».

США. МЛС Интер Майами
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
3
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
6
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
5
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
2
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
16:45
6
Газзаев призвал наказать игрока ЦСКА
16:29
Реакция Моуринью на слова Ямаля о «Золотом мяче»
16:13
2
В «Зените» объяснили 3 поражения в 8 турах РПЛ
15:56
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+