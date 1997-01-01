10 секретов доллара. На нем правда знак масонов? Почему называется баксом? Откуда взялся знак $?

Очень загадочная купюра.

Откуда появилось слово «доллар»

Сначала в Америке основной валютой был талер (важная в экономике Европы XVI – XIX веков серебряная монета), но после обретения независимости вся страна перешла на доллар. Так жители США раньше называли песо («испанский доллар»).

Само слово «доллар» происходит от монеты «йоахимсталер», которая чеканилась в XVI веке на территории современной Чехии. В одних странах слово сократилось до «талера», а в английском языке превратилось в «доллар».

Почему доллары называют баксами

В русском языке слово «buck» неправильно трансформировалось. Мы говорим «один бакс», хотя правильно «один бак», потому что это единственное число, «с» в конце не нужна.

У значения слово «buck» есть две версии. Первая – это сокращение слова «buckskin» («оленья шкура»). В ранней истории Америки торговцы часто обменивались шкурами, там и родилось сленговое слово.

Вторая версия менее убедительна. Во время гражданской войны президент Авраам Линкольн выпустил полмиллиарда новых долларов, которые на обратной стороне были окрашены в зеленый цвет. Их стали называть «greenbacks» («зеленые спины»). Но тут все-таки корневое слово «back», а не «buck».

Что значит масонский треугольник на долларовых банкнотах

Это отсылка к христианству. Треугольник – это отец, сын и святой дух. Глаз – это глаз бога. О нем же есть и надпись «In God we trust» («В Бога мы веруем»). Треугольник с глазом возвышается над пирамидой из 13 ступеней – это первые 13 штатов США. Так здесь замешаны масоны или нет?

Теорий об этом разной степени сомнительности много, но базовая версия – такова была эстетика того периода, а глаз в треугольнике – это старый символ из христианства. И дополнительных смыслов искать тут не нужно. Если массоны правда использовали этот знак, то как представители христианской культуры.

Правда ли, что почти на каждой долларовой банкноте есть следы кокаина

Да, это так, и об этом проводились несколько исследований. Например, в Чикаго четыре из пяти купюр содержат следы кокаина. Более масштабное исследование– 92% всех долларовых купюр США содержат следы кокаина. Также находились следы героина, амфетамина и других наркотиков.

Еще однодолларовые купюры содержат очень много патогенных организмов. В одном исследовании стафилококки и стрептококки нашлись на 94% банкнот.

Почему доллар – мировая валюта

Все началось еще во время Второй мировой войны. В 1944 году было подписаноБреттон-Вудское соглашение. Отменялся «золотой стандарт», который регулировал валюты раньше. И пришел доллар США, который был самым стабильным: США меньше всех пострадали во Второй мировой войны, и там много золотых запасов. Поэтому главной резервной валютой мира стал доллар. После войны большинство стран поддерживали свою валюту долларом, а не золотом.

Потом Бреттон-Вудскую систему разрушил президент Ричард Никсон, который отменил привязку доллара к золоту. Начался кризис, доллар сильно обесценился, но в итоге стабилизировался.

Сейчас в мире действует ямайская валютная система – курсы валют определяются рынком, а не государством.

Откуда у доллара знак $

Ох, это самый сложный вопрос. Потому что есть не менее десяти теорий. Вот три основных.

Это аббревиатура United States. Буква «S» и «U» переплелись, и так получился знак. Версия появилась с конца XIX века и всем понравилась, но никаких исторических доказательств этому факту нет.

Это аббревиатура испанского песо. Наиболее вероятная версия. Песо в документах конца XVIII века сокращалось как «Ps». И есть документ, в котором появляется знак «$» – объединение двух букв.

Это сокращение слова «sheet» (печатный лист). Самая свежая версия из 2008 года – раньше в типографиях подписывали количество листов буквой «S», но она похожа на пятерку, поэтому появился знак «Sh», который трансформировался в $.

Из чего сделаны доллары

Сюрприз – не из бумаги. Долларовые банкноты на 75% состоят из хлопка и еще на 25% из льна.

Сколько долларов сейчас в обращении

Примерно 40 триллионов. Но точно подсчитать трудно.

Сколько весит один миллион долларов

Если складывать из стодолларовых купюр, то один миллион будет весить примерно 10 килограммов.

Какая купюра доллара самая крупная

Сейчас сто долларов – это самая дорогая купюра. Но в истории США выходили купюры номиналом 500, 1000, 10000 долларов. Есть даже купюра в сто тысяч долларов, которая появилась во время великой депрессии. Но она была нужна только для расчета между казначейством и банками. Для обычных людей валюта была незаконной, и 42 тысячи копий банкноты $100000 быстро уничтожили.

Фото: BUSINESS INSIDER, imagebroker.com/Global Look Press