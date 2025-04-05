Заварзин предостерег «Спартак» от потери очков с «Ростовом»: «Иначе о чемпионстве можно забыть»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о предстоящем матче команды с «Ростовом».

«Добираться до Ростова‑на‑Дону сейчас нелегко. Это, конечно, определенная трудность для «Спартака». «Ростов» дома вполне может сыграть вничью, а если бы был Карпин, мог бы и выиграть. Так что непростой матч для красно‑белых будет.

Терять очки нельзя. Если проиграют или будет ничья, о чемпионстве можно забыть. Легкой игры «Спартаку» здесь ждать не стоит», – сказал Заварзин.