Определен самый медленный игрок АПЛ – он из «Манчестер Сити»

Opta Analyst опубликовала список самых медленных игроков АПЛ.
Самый медленный в этом сезоне – Бернарду Силва из «Манчестер Сити». За все матчи он не смог разогнаться быстрее 29,4 километра в час.
Топ-5 игроков сезона АПЛ с самой низкой максимальной скоростью (вратари в расчет не берутся):
1. Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 29,4 километра в час.
2. Крейг Доусон («Вулверхэмптон») – 29,6.
3. Микель Мерино («Арсенал») – 29,8.
4. Каземиро («Манчестер Юнайтед») – 30,2.
5. Томас Соучек («Вест Хэм») – 30,2.
Источник: «Бомбардир»