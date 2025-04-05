Определен самый медленный игрок АПЛ – он из «Манчестер Сити»

Opta Analyst опубликовала список самых медленных игроков АПЛ.

Самый медленный в этом сезоне – Бернарду Силва из «Манчестер Сити». За все матчи он не смог разогнаться быстрее 29,4 километра в час.

Топ-5 игроков сезона АПЛ с самой низкой максимальной скоростью (вратари в расчет не берутся):

1. Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 29,4 километра в час.

2. Крейг Доусон («Вулверхэмптон») – 29,6.

3. Микель Мерино («Арсенал») – 29,8.

4. Каземиро («Манчестер Юнайтед») – 30,2.

5. Томас Соучек («Вест Хэм») – 30,2.