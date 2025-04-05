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  • «Хуже не придумаешь»: во время матча ЦСКА – «Динамо» будет обильный снегопад и -10 градусов

«Хуже не придумаешь»: во время матча ЦСКА – «Динамо» будет обильный снегопад и -10 градусов

Вчера, 17:20
12

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал метеорологический прогноз на матч 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо».

– Вы знаете, это что называется выбрано самое худшее время для проведения футбольного матча. Да еще в вечерние часы, когда будет пик этого снежного бурана, который обрушится завтра на Москву и столичный регион. К сожалению, он никак не отвернет. Все гидродинамические модели указывают на то, что завтра нас ждет очень тяжелая погода.

– Что будет с осадками?

– Понятно, что осадки будут переходить именно в ночь. Это мокрый снег, ну и светлое время суток. Это прям снегопады, снегопады, снегопады. Причем я вам должен сказать, что с формированием снежного покрова завтра, в вечерние часы, он будет достигать 7-10 сантиметров. То есть наши футболисты будут бегать по щиколотку по снежному полю. Надо все время быть на подчистке, потому что снег будет валить.

Плюс еще и ветер будет достаточно серьезный, плотный. То есть порывы ветра завтра будут достигать 15 метров в секунду. То есть будет сдувать мячик еще. Ветер с северо-востока, так что подкручивая мяч нужно, что называется, делать поправку на ветер, как это делают снайперы. Но, правда, при 15 метрах в секунду, да еще и, помимо прочего, еще и при таком снегопаде там же будет и видимость ухудшаться. Причем очень серьезно. Я так скажу, что видимость будет снижаться до 500 метров. Так что худшего времени для футбольного матча выбрать просто было нельзя.

Я не завидую ни футболистам, которые будут бегать при такой погоде, ни болельщикам. Вот им бы вчера сыграть или позавчера, когда было майское тепло, солнце, плюс 16. А еще и температура завтра будет около нуля, но это днем, а в вечерний час пик она уйдет уже в минус. И, соответственно, это уже будет где-то минус один, минус три градуса. Но из-за сильного ветра северо-восточных румбов с порывами до 15 метров в секунду будет казаться, что на самом деле температура в ощущениях, это же очень важно для спортсменов, будет минус 10 мороза. То есть... хуже не придумаешь.

  • Игра состоится завтра, 6 апреля.
  • Команды борются за топ-3 РПЛ.
  • В 1-м круге ЦСКА победил 2:1.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА
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Комментарии (12)
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Интерес
1743863075
Да-а-а,самые идеальные условия скатать ненужную сторонам "братскую ничейку". Или -"вышел некто из тумана,вынул ножик..." и победил?
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Mirak92
1743863351
-1 будет
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VVM1964
1743868459
Что-то я нигде не вижу прогноз на "-10" !...
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gennadiy
1743872635
Хватит ерунду писать, где вы -10 УВИДЕЛИ? в МОЗГАХ У ВАС-10
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АЛЕКС 58
1743878733
Побеждать при любой погоде!
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