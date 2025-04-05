15-я команда РПЛ может избежать вылета

Журналист Сергей Егоров проанализировал регламент РПЛ и сделал вывод, что 15-я команда может не вылететь.

«При нынешнем регламенте, насколько я понимаю ход возможных событий (например, при сохранении «Химками» места в РПЛ без стыков/невыдаче им лицензии/победе двух клубов РПЛ в стыках), не исключен вариант сохранения 15-й команды РПЛ в следующем чемпионате.

То есть «Оренбургу» есть смысл продолжать бороться за это 15-е место.

«Химкам» же за полтора месяца надо решить все вопросы с финансами», – написал Егоров.