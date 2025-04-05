Быстров объяснил, почему не поздравил Дзюбу с рекордом

Бывший спартаковец Владимир Быстров не поздравил Артема Дзюбу с рекордом по голам за сборную России.

Дзюба забил 31 гол за команду – рекорд.

Он опередил Александра Кержакова (30 голов).

Дзюба и Быстров играли вместе в «Спартаке».

– Поздравили Дзюбу с рекордом?

– Нет. У меня и номера нет его. Ну, стал и стал, молодец. Я никогда за рекордами не следил и к ним не стремился. Никогда не боролся за звание лучшего бомбардира, далеко от меня. Мне абсолютно все равно.

Все следят за рекордом Александра Овечкина, но мне это важно, потому что наш русский в НХЛ. Был бы не Овечкин, а другой, иностранец – все равно вообще.