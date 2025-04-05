Директор «Пари НН» высказался о возможной отставке Гончаренко

Давид Мелик-Гусейнов, генеральный директор «Пари НН», отреагировал на слухи об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.

«Читал в разных каналах вбросы и слухи о возможной отставке Гончаренко. Совет директоров «Пари НН» не собирался и этот вопрос не обсуждал. Могу знать доподлинно, потому что являюсь членом совета директоров. Если отставка Гончаренко и произойдет, то, безусловно, будет официальная позиция клуба. Но в настоящий момент этого вопроса нет в повестке вообще. Мы продолжаем работать.

В чем причина неудачных результатов? Мне важно, чтобы спортивные функционеры «Пари НН» глубоко разобрались в причинах, и дали не только ответы по ним, но и провели работу над ошибками. Если смотреть в плоскости общего менеджмента, то в клубе есть все возможности, чтобы футболисты играли и показывали хорошие результаты. Как зимние сборы, так и весенние мини-сборы в Сочи прошли успешно.

Все сделано для того, чтобы был хороший результат. А у кого конкретно и что не получилось, и почему команда не добилась результата с «Оренбургом» и «Химками», должен сказать спортивный блок», – сказал Мелик-Гусейнов.